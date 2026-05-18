Степногорск под контролем ВСУ: в ГУР показали кадры зачистки города

Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Артан» провели успешную операцию на Запорожском направлении. В результате интенсивных уличных боев ключевые локации населенного пункта Степногорск перешли под полный контроль украинских защитников.

Главное управление разведки опубликовало эксклюзивные кадры боевой работы своих штурмовых групп. Операция проводилась в плотной координации с другими подразделениями Сил безопасности и обороны. Основной целью было вытеснение оккупационных войск с укрепленных позиций и стабилизация ситуации в городе, который долгое время находился под постоянными обстрелами.

Степногорск под контролем ВСУ: детали операции спецназовцев

Бои в условиях плотной городской застройки требовали от разведчиков максимальной концентрации и профессионализма. Во время штурма одну из групп спецназа пытался атаковать вражеский FPV-дрон, который операторы ГУР метко назвали «ждуном». Однако вражеский беспилотник был хладнокровно уничтожен еще на подлете, не нанеся вреда технике и личному составу.

Благодаря серии активных наступательных действий, врага удалось выбить с подготовленных огневых точек.

Сейчас бойцы Артана продолжают зачистку города, проверяя каждый подвал и здание, чтобы исключить присутствие остатков оккупационных групп.

Стратегическое значение и Степногорск на карте боевых действий

Для многих военных аналитиков и волонтеров Степногорск карта боевых действий была красной зоной из-за близости к линии фронта. Возвращение стабильного контроля над городом позволяет ВСУ существенно улучшить тактическое положение на этом участке фронта.

Если взглянуть на то, как выглядит Степногорск на карте Запорожской области, становится понятно, что этот населенный пункт является важным узлом для обеспечения обороны и дальнейшего продвижения на южном направлении. Успех спецназовцев «Артана» стал очередным подтверждением того, что украинская разведка способна выполнять сложнейшие задачи непосредственно на нуле.

Сейчас ситуация в городе остается напряженной из-за возможных артиллерийских обстрелов со стороны РФ, однако основные силы захватчиков отброшены. Украинские воины призывают доверять только проверенной информации и поддерживать Силы обороны.

