Массированная атака на Конотоп: из-за удара российских БпЛА в пятиэтажке обрушились три этажа

В ночь на 20 мая 2026 года российские оккупационные войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками на город Конотоп Сумской области. По информации местных властей, после 01:20 в городе прогремело более десяти взрывов, а всего зафиксирован налет 12 вражеских БПЛА.

Последствия ночных обстрелов оказались критическими для гражданской инфраструктуры: под удар попали жилые кварталы и социальные объекты. По состоянию на утро в городе идет ликвидация последствий обстрелов, работают все экстренные службы, а правоохранители документируют очередные доказательства агрессии против мирного населения.

Ночной обстрел Сумщины 20 мая: в Конотопе ранены восемь человек

Наибольшие разрушения претерпел жилой сектор в центре города. Как сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин в видеообращении непосредственно с места происшествия, в результате прямого попадания вражеского беспилотника в пятиэтажный жилой дом произошло масштабное разрушение строительных конструкций — полностью обрушились три этажа здания.

Спасатели ГСЧС безотлагательно приступили к разбору завалов, под которыми могут находиться заблокированные люди. Кроме того, взрывной волной и обломками значительно повреждена городская больница, где выбиты десятки окон, а также местный краеведческий музей.

Общие масштабы разрушений и количество пострадавших постоянно уточняются. Согласно официальным данным Сумской окружной прокуратуры и ГСЧС, в результате вражеской атаки ранения и травмы разной степени тяжести получили восемь гражданских.

Кроме разрушенной пятиэтажки, в городе зафиксированы серьезные повреждения еще двух многоэтажных домов, двух частных домов, пяти административных зданий, а также нескольких частных транспортных средств.

Из-за повреждений распределительных газопроводов Сумской филиал Газсети был вынужден временно приостановить газоснабжение части городских потребителей.

