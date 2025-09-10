“Кошмарили” Захід України: РФ запустила понад 450 дронів і ракет

10 вересня Росія масовано атакувала переважно західні регіони України. Під ударом опинилися Житомир, Львів, Гадяч та інші міста. Є загиблі та поранені, пошкоджено промислові об’єкти та житлові будинки.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україну атакували близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет.

Вікна-новини зібрали останню інформацію про наслідки російських ударів.

Вибухи у Житомирі: є загиблі після ударів

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що область опинилася під атакою дронів-камікадзе та крилатих ракет.

— Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки.

Новини Львова: всю ніч працювала ППО

Міський голова Андрій Садовий заявив, що сьогодні вночі на Львів летіли близько 60 ворожих шахедів і понад 10 ракет.

Попри масовану атаку, в місті немає жертв та руйнувань житлового фонду.

— Є потрапляння уламків у цивільний склад на Авіаційній. Зараз оцінюємо збитки, — додав Садовий.

Гадяч теж опинився під атакою

Близько п’ятої ранку Повітряні сили України повідомили, що швидкісна ціль рухається в напрямку Гадяча на Полтавщині. Міська влада не повідомляла про ураження об’єктів або постраждалих.

Вінниця: обстріли 10 вересня

У повітряному просторі області перебувало 26 БпЛА та 11 крилатих ракет, відзвітувала перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна.

Пожежники працюють над локалізацією пожежі, яка виникла після російських ударів. Для цього залучено 81 особу та 24 одиниці техніки.

Одна людина постраждала, чоловіка доставили в лікарню у стабільному стані. Пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території.

Хмельницький під атакою ракет

У ОВА заявили, що внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі.

Ракетою зруйновано швейну фабрику у Волочиську, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські дрони перетнули кордон Польщі. Уряд країни збирає екстрене засідання.

