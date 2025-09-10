Польща підтвердила атаку РФ: уряд збирається на екстрене засідання

У ніч проти 10 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні, сконцентрувавши удари дронами на західних областях. Частина дронів порушила повітряний простір Польщі. Там вперше довелося збивати російські цілі та навіть тимчасово закривати аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило, що в ніч на 10 вересня російські безпілотники неодноразово порушували повітряний простір країни. У відповідь польські та союзні сили застосували зброю з літаків і збили кілька ворожих цілей. Інцидент назвали “актом агресії”.

Атака дронами по Польщі: що відомо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна зіткнулася з численними порушеннями повітряного простору. Він постійно контактував із президентом та міністром оборони і отримав звіт від оперативного командувача. Туск також провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш додав, що перебуває у постійному контакті з командуванням НАТО. Для пошуку уламків дронів залучили сили територіальної оборони.

Резервісти та воєводства у готовності

За оновленою інформацією, у прикордонних воєводствах — Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському — резервісти територіальної оборони мають з’являтися на службу протягом 6 годин. В інших регіонах час явки довший, а в західних воєводствах масове скликання наразі не планується.

Атака дронами по Польщі та її наслідки

За даними оперативного командування, польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу. Саме тому було ухвалено рішення про їхню нейтралізацію, і деякі дрони вдалося збити.

На тлі цих подій у Польщі тимчасово закрили чотири аеропорти — два у Варшаві, а також у Жешуві та Любліні. Причиною назвали “незаплановану військову діяльність, пов’язану із забезпеченням національної безпеки”, повідомляє RMF24.

Влада просить зберігати спокій і поширювати лише офіційну інформацію військових та державних служб. У разі виявлення уламків дронів людей закликають не наближатися до них і повідомляти поліцію.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вже скликав екстрене засідання уряду Польщі через заліт на територію країни російських ударних дронів під час нічної атаки на Україну.

Російський безпілотник завдав удару по житловому будинку в Люблінському воєводстві. Внаслідок інциденту пошкоджено дах будівлі та автомобіль, що стояв поряд, повідомляє PolsatNews.

Фото: PolsatNews

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив у зв’язку з вторгненням російських дронів на територію Польщі, що слабка відповідь на це спровокує Росію ще більше.

Вчора ми розповідали про те, що РФ вдарила по черзі за пенсією на Донеччині — 24 людини загинуло.

