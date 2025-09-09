Стояли за пенсией: РФ ударила по очереди с гражданскими в Донецкой области — много погибших

Россия ударила авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Как сообщил президент Владимир Зеленский, удар пришелся по месту скопления людей.

— Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии.

Удар по селу Яровая в Донецкой области: много погибших

По предварительной информации от президента, число погибших — более 20 человек.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин добавил, что по состоянию на 12:30 по меньшей мере 21 человек погиб и столько же ранен.

— Россияне атаковали людей при выдаче пенсии. Это не военные действия — это чистый терроризм, — написал он.

На месте теракта работают спасатели, медики, полиция и местные власти. Пострадавшим оказывается помощь, а правоохранители устанавливают точные последствия этого преступления.

Зеленский подчеркнул, что такие удары России точно не должны оставаться без должной реакции мира.

— Россияне продолжают уничтожать жизнь, но уходят от новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным.

Он добавил, что необходима реакция США, Европы и Большой двадцатки, чтобы Россия перестала нести смерть.

Напомним, что в Константиновке Донецкой области из-за ситуации с безопасностью уже закрыли последнюю больницу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!