Для тебя Война в Украине

Стояли за пенсией: РФ ударила по очереди с гражданскими в Донецкой области — много погибших

Ирина Танасийчук, журналист сайта 09 сентября 2025, 12:38 2 мин.
Стояли за пенсией: РФ ударила по очереди с гражданскими в Донецкой области — много погибших

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь