В Константиновке закрыли последнюю больницу — нет врачей, здание разрушено

Наши несгибаемые медики, коммунальники, правоохранители и другие работники до последнего помогают прифронтовым городам держаться, даже когда с фронта несет плохими новостями.

Но, к сожалению, когда становится слишком опасно, рисковать жизнью людей — нельзя.

В Константиновке в Донецкой области закрылась последняя больница. Последнего пациента там выписали 28 августа.

Об этом сообщила директор Константиновской многопрофильной городской больницы интенсивного лечения Елена Руденко в комментарии Суспільному.

В последние месяцы россияне прицельно обстреливали больницу, помещение выше и ниже медучреждения.

В частности, в здании вылетели все оконные рамы с первого по четвертый этажи, из-за прицельного удара повреждена кровля. В больнице нет электричества и воды.

Из-за ежедневных обстрелов, а также нехватки врачей, приняли решение закрыть стационарные отделения и поликлинику многопрофильной городской больницы интенсивного лечения.

— У нас в городе сейчас такие условия, что уже невозможно оказывать помощь. Это очень опасно и для пациентов, и для врачей.

У нас выехали все анестезиологи, нет травматологов, хирурги выехали, поэтому оказывать помощь мы уже не можем, — объяснила Елена Руденко.

В начале августа, по словам Руденко, в больнице оставалось еще 15 врачей. Но когда выехал последний анестезиолог, ургентную помощь раненым оказывали под местным наркозом.

— Мы под местной анестезией поверхностные раны зашивали, обломки, которые детектировались магнитами, — тоже удаляли. Делали, что могли, но это даже хирургией нельзя было назвать, — добавил заведующий хирургическим отделением Юрий Мишастый.

Это была последняя больница в Константиновке. 12 августа отсюда вывели даже скорую помощь, не осталось и ГСЧС.

Пациентов теперь доставляют в Дружковку. Где больница сможет возобновить свою работу, пока неизвестно: в Днепре и области помещение пока не нашли.

Здесь уже эвакуировали архив и часть медицинского оборудования.

Ранее стало известно, что из города ушла и Укрпошта: там закрыли все отделения, потому что работать становилось все опаснее.

