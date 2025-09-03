В Константиновке закрыли последнюю больницу — нет врачей, здание разрушено

Наши несгибаемые медики, коммунальники, правоохранители и другие работники до последнего помогают прифронтовым городам держаться, даже когда с фронта несет плохими новостями.
Но, к сожалению, когда становится слишком опасно, рисковать жизнью людей — нельзя.
В Константиновке в Донецкой области закрылась последняя больница. Последнего пациента там выписали 28 августа.
В Константиновке закрывается последняя больница
Об этом сообщила директор Константиновской многопрофильной городской больницы интенсивного лечения Елена Руденко в комментарии Суспільному.
В последние месяцы россияне прицельно обстреливали больницу, помещение выше и ниже медучреждения.
В частности, в здании вылетели все оконные рамы с первого по четвертый этажи, из-за прицельного удара повреждена кровля. В больнице нет электричества и воды.
Из-за ежедневных обстрелов, а также нехватки врачей, приняли решение закрыть стационарные отделения и поликлинику многопрофильной городской больницы интенсивного лечения.
— У нас в городе сейчас такие условия, что уже невозможно оказывать помощь. Это очень опасно и для пациентов, и для врачей.
У нас выехали все анестезиологи, нет травматологов, хирурги выехали, поэтому оказывать помощь мы уже не можем, — объяснила Елена Руденко.
В начале августа, по словам Руденко, в больнице оставалось еще 15 врачей. Но когда выехал последний анестезиолог, ургентную помощь раненым оказывали под местным наркозом.
— Мы под местной анестезией поверхностные раны зашивали, обломки, которые детектировались магнитами, — тоже удаляли. Делали, что могли, но это даже хирургией нельзя было назвать, — добавил заведующий хирургическим отделением Юрий Мишастый.
Это была последняя больница в Константиновке. 12 августа отсюда вывели даже скорую помощь, не осталось и ГСЧС.
Пациентов теперь доставляют в Дружковку. Где больница сможет возобновить свою работу, пока неизвестно: в Днепре и области помещение пока не нашли.
Здесь уже эвакуировали архив и часть медицинского оборудования.
Константиновка сейчас: фото
Фото: Сергей Горбунов
Ранее стало известно, что из города ушла и Укрпошта: там закрыли все отделения, потому что работать становилось все опаснее.
