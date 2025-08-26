Последние здания Константиновки: россияне разнесли рынок, где еще вчера торговали люди

КАБы, FPV-дроны и артиллерия. Россияне не прекращают обстреливать Константиновку из всего, чем могут дотянуться. Впрочем, несмотря ни на что, город держится. В частности, и благодаря бойцам батальона Карпатская Сечь, которые работают на Торецком направлении.

Ударили по рынку дронами: россияне добивают Константиновку

— Чем быстрее, тем лучше! По 120 и 140 км/час едем, — говорит водитель.

Чтобы противодействовать вражеским дронам, приходится “летать” по дорогам. В Константиновке российские дроны работают круглосуточно. Город — в считанные километры от линии фронта и является лакомой добычей для чужаков.

Все выезжают! С Часового Яра давят, из Берестка поджимают, оттуда, где Покровск… И немного берут в окружение, — говорит командир с позывным Бандера.

Гражданские остаются даже тогда, когда есть прямой контакт с россиянами и перестрелка. Бойцы направляются на место одного из последних прилетов. За окном — дома с выбитыми стеклами, сожженные гражданские машины и улицы, на которых очень редко можно увидеть людей.

От рынка в Константиновке почти ничего не осталось. Еще несколько дней назад здесь торговали местные жители. Хотя здесь никогда не было военных, россияне атаковали рынок дронами. Сейчас на город летят КАБы — смысла прятаться нет.

Константиновка — одна из причин давления россиян на Торецком направлении. Командир 1-й роты 49 ОШБ Карпатская Сечь Бандера говорит, что ситуация здесь тяжелая, но контролируемая. Россияне пытаются забежать в тылы. Штурмовые группы быстро их зачищают.

Один случай тоже был на позиции, к нам зашли двое россиян. Мы их обезвредили, но за ними следила вражеская “птичка”, и нас после этого начали накрывать со всего, — говорит боец ​​с позывным Рыбак.

Сложнее всего для бойцов сейчас зайти на позиции и выйти из них. Месяц бойцы удерживают позицию, и еще 5-6 дней уходит на дорогу. Пешком парни идут по 15 км. Для россиян техника — приоритетная цель. Водителя Варвара неоднократно выручал автомобиль с железной защитой в виде клетки.

