Видео Украина

Последние здания Константиновки: россияне разнесли рынок, где еще вчера торговали люди

Олег Эндрексон, корреспондент программы Вікна-новини 26 августа 2025, 17:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь