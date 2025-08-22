Собирают вещи между завалами: как Доброполье за ​​считанные дни превратилось в призрака

Тысячи людей каждый день уезжают с Востока. За август, когда россияне пошли в наступление на Доброполье, количество эвакуированных достигло 35 тысяч. Больше всего заявок волонтеры получают именно из Доброполья. Этот город в 30 км к северу от Покровска, который стал новой мишенью российской армии, за последние дни превратился в призрак.

Доброполье превратилось в город-призрак

Авиабомбами в городе разбиты высотки, улицы опустели. Доброполье теперь не узнать. Когда-то тыловой шахтерский городок Доброполье под постоянными и плотными обстрелами. Комендантский час здесь длится 20 часов в сутки: с 15:00 до 11:00.

С начала августа, когда россияне пошли в наступление, из Доброполья уехало более 15 тысяч человек. Из-под завалов многоэтажки спасатели через два дня после удара смогли достать тело женщины.

Прилетела авиабомба позавчера. Я был дома, поцарапало все лицо. Не знаю, едем, куда повезут, — говорит местный житель Юрий.

В другом разбитом доме женщина собирает вещи между завалами. Ночевать приходится в подвале. Инна говорит, что удар в ее дом был такой силы, что она прощалась с соседями в подвале. Обломок авиабомбы торчит с другой стороны многоэтажки.

У меня там мать ранена — прилет был четвертого числа! Ее ранило осколком, перебило бедро. Скорой смогли вывезти. Я не хотела ехать, но сейчас заставляют, в подвале устала сидеть, — делится жительница Доброполья Оксана.

До прошлой недели Оксана еще работала в городской больнице. Делится, что постоянно привозили много раненых местных жителей. Но на прошлой неделе добропольскую больницу эвакуировали из города. Последнюю неделю Оксана просидела в подвале.

Волонтеры Проліска эвакуируют по 200 человек в день. Работают 12 экипажей волонтеров. Во время последней эвакуации маломобильного человека рядом разорвался российский дрон. К счастью, никто не пострадал.

Шахтер Константин решает эвакуироваться, как только увидел волонтеров. Напротив него дотла выгоревший дом. Соседние многоэтажки без окон. На шкафчике висит флажок клуба Шахтер. В последний раз на работу в шахту мужчина выходил 1 августа.

Не с кем работать. Все выехали!

Нельзя забывать о Донецкой области, которая 11 лет ежедневно страдает от россиян. На подконтрольных Украине территориях области идет массовая эвакуация и гуманитарный кризис.

