Раненые не могут выйти из квартир: в Херсоне растет красная зона

Волонтер и основательница благотворительного фонда Світло Херсона Татьяна Ахтеменко рассказала Яне Брензей об ухудшении ситуации в Херсоне. Люди не могут выйти из домов из-за обстрелов. Нужно все: топливо, огнетушители и медикаменты.

В Херсоне расширяется красная зона: какие потребности у людей

Присоединиться к сбору для благотворителей Світло Херсона можно по этому номеру карты 4441 1111 2751 5066 или ссылке.

Ситуация в Херсоне стремительно ухудшилась. Заехать и выехать из города тяжело. Перемещаться по городу также сложно. Враг следит за автомобилями и наносит по ним удары. Бьет по людям без разбора, атакуют пенсионеров и детей.

К сожалению, каждый день много погибших и раненых. Сегодня в шесть утра у нас была эвакуация из красной зоны. Вывезли семью, 10 котиков и четыре собаки. Более или менее подобрали дом по их просьбе.

Россияне сильно обстреливают город, но волонтеры, переждав, снова едут помогать людям. Перед каждым выездом волонтеры проверяют группы, где сообщают о перемещении российских дронов.

Когда мы недавно развозили хлеб, снова пострадала наша машина. К счастью, водитель получил легкую контузию. Но все хорошо. Автомобиль продолжает работать и помогать.

Татьяна делится, что многие херсонцы нуждаются в помощи волонтеров и неравнодушных. Каждый день есть потребности, которые нужно закрывать. Особенно когда раненые не могут выйти из квартир. Им делают доставку еды и воды в квартиры.

У людей, которые остаются в Херсоне, наибольшими потребностями являются медикаменты, а также продукты и средства гигиены. Одинаково нужны как гражданским, так и военным — огнетушители. Ведь в Херсоне есть районы, куда ГСЧС приехать не может. Поэтому людям приходится собственными руками тушить дома.

Красная зона в Херсоне растет.

Херсон горит, люди просто выживают! Тем, кто остается, некуда ехать. Все разрушено, нет света, воды, газа, варят на костре еду, воду берут из запасов, где остались колодцы.

На двоих у них две ноги. Мы рассказывали о паре из Каменки, которые подорвались в собственном огороде.

