Покровск зачистили от ДРГ: что украинские военные делают в городе сейчас

Командир парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Александр рассказал в эфире телемарафона, что противник не оставляет попыток штурмовых действий на Покровском направлении.

Рассказываем подробно о ситуации на самом горячем отрезке фронта и какие тактики применяет враг.

Какие тактики применяет РФ для штурмов Покровского направления

Россияне пытаются искать слабые места в украинской обороне, но ситуация остается контролируемой, город остается под контролем сил обороны Украины. Сейчас оккупанты сосредоточились на использовании привычных тактик.

— Применяют старую тактику — малые пехотные группы, группы для выявления позиций и средств поражения, заброс пушечным мясом.

Из недавних достижений россиян — это ДРГ, которые пролезли в Покровск, но пресс-служба седьмого корпуса ДШВ сообщила, что город от них зачищен.

— Город зачищен от ДРГ. В настоящее время проводятся стабилизационные и ударно-розыскные действия в самом пригороде Покровска для того, чтобы не допустить накопления противника, а также проведения штурмовых действий в направлении города.

В городе остаются гражданские, которые иногда просят военных помочь с эвакуацией.

— Есть случаи, когда местные обращаются. Работаем и в этом направлении, потому что это наши граждане и подвергать опасности мы их не можем. Поэтому производим эвакуацию всеми способами.

Вместе с тем противник наращивает производство и развитие дронов, которыми просматривает город.

— В настоящее время идет война технологий, ума и оперативности использования новых средств вооружения. Но мы тоже не стоим на месте, поэтому на каждое действие противника у нас есть противодействие.

Ситуация в Покровске накаляется. Недавно в городе закрылся последний магазин, продукты местных подвозят военные.

