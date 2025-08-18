Видео Украина

Покровск зачистили от ДРГ: что украинские военные делают в городе сейчас

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 18 августа 2025, 12:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь