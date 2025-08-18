Покровськ зачистили від ДРГ: що українські військові роблять у місті зараз

Командир парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Олександр розповів в ефірі телемарафону, що противник не полишає спроб штурмових дій на Покровському напрямку.

Розповідаємо детально про ситуацію на найгарячішому відтинку фронту та які тактики застосовує ворог.

Які тактики застосовує РФ для штурмів Покровського напрямку

Росіяни намагаються шукати слабкі місця в українській обороні, але ситуація залишається контрольованою, місто залишається під контролем Сил оборони України. Нині окупанти зосередились на використанні звичних тактик.

— Застосовують стару тактику — малі піхотні групи, групи для виявлення позицій та засобів ураження, закидання гарматним м’ясом.

З нещодавніх досягнень росіян — це ДРГ, які пролізли в Покровськ, але прес-служба сьомого корпусу ДШВ повідомила, що місто наразі від них зачищене.

— Місто зачищено від ДРГ. Наразі проводяться стабілізаційні та ударно-пошукові дії у самому передмісті Покровська для того, щоб не допустити накопичення противника, а також проведення штурмових дій в напрямку міста.

В місті залишаються цивільні, які іноді просять військових допомогти з евакуацією.

— Є такі випадки, коли місцеві звертаються. Працюємо й в цьому напрямку, тому що це наші громадяни й наражати на небезпеку ми їх не можемо. Тому проводимо евакуацію всіма способами.

Разом з тим противник нарощує виробництво та розвиток дронів, якими проглядає місто.

— Наразі йде війна технологій, розуму та оперативності використання нових засобів озброєння. Але ми теж не стоїмо на місці, тому на кожну дію противника у нас є протидія.

Ситуація в Покровську загострюється. Нещодавно в місті закрився останній магазин, продукти для місцевих підвозять військові.

