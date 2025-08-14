Сапери під Покровськом завалені роботою — з чим доводиться мати справу

Вони вміють і облаштувати позицію, і створити вибуховий подарунок для окупантів. Бійці інженерно-саперного підрозділу бригади НГУ Рубіж воюють на Покровському напрямку. Роботи хоч відбавляй: замінувати підходи до наших позицій, ліквідувати ворожі міни та багато іншого.

Ба більше, ворог дедалі частіше застосовує для мінування дрони, що дуже масштабує забруднення. Для виконання своєї роботи їм дуже потрібен РЕБ, збір на який ти можеш знайти за посиланням. Або долучайся за номером картки: 4441 1111 2740 4543.

А далі читай, як бійці ліквідують російську техніку та стають підтримкою для нашої піхоти.

Сапери про роботу на Покровському напрямку

Про реалії сучасної війни розповідає сапер бригади з позивним Міра:

— Чим глибше закопаємося, тим довше проживемо. Бо дрони зараз переважають. Дуже багато роботи на своєму напрямку, і дуже багато дистанційного мінування. Його теж треба ліквідовувати.

Бійцям потрібно розчистити логістичні шляхи, захистити позиції та підірвати дистанційне мінування. Дістатися до сірої зони — місія із зірочкою, бо до ворога часто буває менше сотні метрів. І це все під постійною загрозою ударів ворожих дронів.

Деякі боєприпаси все ж вдається зібрати та відвести на полігон для подальшого знищення. Та окрім ліквідації ворожого залізяччя сапери споряджають наші міни та боєприпаси. І це ще один величезний шмат роботи, адже ворог постійно шукає слабкі місця в нашій обороні.

— Мін потрібно дуже багато. Їхня кількість вимірюється не в десятках, а в сотнях. Навіть, можна сказати, в тисячах, — стверджує командир інженерно-саперного підрозділу на псевдо Матвій.

Сапери пояснюють, що завжди працюють з думками про нашу піхоту. Адже, якщо вони якісно облаштують захисні споруди та добряче замінують підходи, то наші хлопці в окопах матимуть ще більше шансів утримати позицію.

— Чим краще захищена позиція, тим піхоті спокійніше і легше працювати. Через це інженери відпрацьовують якісно, — додає Міра.

Командир Матвій на фронті ще з 2014 року і служить дотепер без перерв. Пройшов шлях від піхотинця до сапера, і протягом цього шляху він думав про сім’ю.

Коли син поставить тобі питання і запитає, що ти зробив в ці часи, сказати, що ховався вдома у мами під спідницею чи бабуся в погребі ховала? Я не міг би собі цього дозволити.

— Тому я рухався вперед. Сьогодні вже син став дорослішим і почав ставити дорослі запитання. Він мене дуже в цьому сильно підтримує. І це найбільша мотивація, яка може бути.

Тим часом Покровськ переживає свої труднощі. Нещодавно у місті зачинився останній магазин.

