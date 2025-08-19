Поранені не можуть вийти з квартир: у Херсоні росте червона зона

Волонтерка та засновниця благодійного фонду Світло Херсона Тетяна Ахтеменко розповіла Яні Брензей про погіршення ситуації у Херсоні. Люди не можуть вийти з домівок через обстріли. Потрібно все: паливо, вогнегасники і медикаменти.

У Херсоні розширюється червона зона: які потреби у людей

Долучитися до збору для благодійників Світло Херсона можна за цим номером картки 4441 1111 2751 5066 чи посиланням.

Ситуація у Херсоні стрімко погіршилася. Заїхати та виїхати з міста важко. Переміщатися містом також складно. Ворог пильнує автомобілі та завдає по них ударів. Б’є по людях без розбору, атакують пенсіонерів і дітей.

На жаль, щодня є багато загиблих і поранених. Сьогодні о шостій ранку в нас була евакуація з червоної зони. Вивезли родину, 10 котиків і чотири собаки. Більш-менш підібрали будинок на їхнє прохання.

Росіяни сильно обстрілюють місто, та волонтери, перечекавши, знову їдуть допомагати людям. Перед кожним виїздом волонтери перевіряють групи, де повідомляють про переміщення російських дронів.

Коли ми нещодавно розвозили хліб, знову постраждала наша машина. На щастя, водій зазнав легкої контузії. Але все добре. Автомобіль продовжує працювати і допомагати.

Тетяна ділиться, що чимало херсонців потребують допомоги волонтерів і небайдужих. Щодня є потреби, які потрібно закривати. Надто, коли поранені не можуть вийти з квартир. Їм роблять доставку їжі та води до квартир.

У людей, які залишаються в Херсоні, найбільшими потребами є медикаменти, а також продукти і засоби гігієни. Однаково потрібні як цивільним, так і військовим — вогнегасники. Адже у Херсоні є райони, куди ДСНС приїхати не може. Тож людям доводиться власноруч гасити будинки.

Червона зона у Херсоні збільшується.

Херсон палає, люди просто виживають! Ті, що лишилися, не мають куди їхати. Усе зруйноване, немає світла, води, газу, варять на вогнищі їжу, воду беруть із запасів, де лишилися криниці.

На двох у них — дві ноги. Ми розповідали про подружжя з Кам’янки, яке підірвалося у власному городі.

