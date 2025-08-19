Відео Україна

Поранені не можуть вийти з квартир: у Херсоні росте червона зона

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 19 Серпня 2025, 18:00 2 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь