В ночь на 7 сентября российские войска совершили массированную атаку дронами на Киев. В результате падения обломков дронов в столице возникли многочисленные пожары, есть жертвы и раненые.

По состоянию на 7:59 известно о двух погибших. В Святошинском районе — это молодая женщина и ребенок до 1 года.

В результате обстрела Киева пострадали 17 человек. Это данные городского главы Виталия Кличка.

Взрывы в Киеве 7 сентября: хронология событий

В ночь на 7 сентября Киев подвергся массированной атаке российских дронов. ПВО работала над уничтожением враждебных целей, однако обломки и попадания повлекли за собой многочисленные пожары и разрушения в жилых районах столицы.

Около 03:29 в Святошинском районе зафиксировали возгорание автомобилей на парковке. Около 4 утра стало известно и о попадании в девятиэтажный жилой дом и в 16-этажку на Святошине.

Также обломки повредили 4-этажный жилой дом в Дарницком районе.

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко подчеркнул, что россияне целенаправленно бьют по гражданским объектам.

Последствия ночной атаки на Киев

По состоянию на пять часов в столице зафиксированы масштабные разрушения и пожары в разных районах города.

В Святошинском районе значительные повреждения получил девятиэтажный дом — с 4-го по 8-й этажи частично разрушены.

В результате попадания обломков в 16-этажку вспыхнул пожар на верхних этажах. Кроме того, огонь охватил еще два девятиэтажных жилых дома, а также автомобили возле СТО и складские помещения.

Попадание в Кабмин: фото

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила информацию о том, что в результате атаки по Киеву поврежден Кабмин. В здании начался пожар.

Ужасный обстрел Киева сегодня: среди погибших – молодая мама и младенец / 2 Фотографии

Впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар, — написала Свириденко.

В Дарницком районе пострадала четырехэтажка: там разрушена часть третьего этажа и возник пожар, охвативший третий и четвертый этажи.

Владимир Кличко сообщил о том, что, по информации медиков, в Дарницком районе в укрытии скончалась пожилая женщина.

На местах работают спасатели и медики. По состоянию на 6 часов утра известно об 11 пострадавших: пятеро из них госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.

Ранее мы рассказывали о кровавой атаке на столицу 28 августа, тогда погибли 25 человек.

