Обстрел Украины: россияне атакуют дронами всю страну

В ночь на 3 сентября российские войска снова атаковали Украину. Под массированной дроновой атакой оказался ряд городов, в частности, в Центре и Западе страны.

О взрывах сообщалось в Киеве, Луцке, Ровно, Львове, Кропивницком и ряде других общин.

Что известно о массированной атаке на Украину этой ночью, рассказываем дальше в материале.

Обстрел Украины — что известно

Взрывы раздавались во многих городах Украины.

Киев: атака

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе зафиксировано падение БПЛА.

Предварительно без пожара и разрушений службы направляются на место.

Луцк: взрывы

По сообщению городского головы Луцка Игоря Полищука, город атаковали беспилотники. Работало ПВО.

— Пожалуйста, не стойте у окон и на улице, не наблюдайте, как мобильно-огневые группы сбивают вражеские БПЛА. Пули от крупнокалиберных пулеметов могут на большой скорости попасть у вас и унести ваше здоровье и жизнь, — подчеркнул Полищук.

Ровно: атака 3 сентября

По сообщению корреспондентов Суспільного, около полуночи были слышны звуки взрывов.

Группы ударных БпЛА перелетали через Ровенскую область на Волынскую область, сообщали в Воздушных Силах ВСУ.

Обстрел Львова

Вражеские БПЛА пытались атаковать Львов и регион. В городе были слышны звуки взрывов из-за работы ПВО.

Глава местной ОВА Максим Козицкий сообщал о движении БПЛА от соседних областей.

Взрывы в Черновцах

По сообщению главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, над Буковиной в небе — семь дронов.

В частности, БПЛА заходили через Викно, Юрковцы, Горишние Шеровцы, Садгору.

Ту-95 подняли в небо

Мониторинговые каналы также сообщали о повышении враждебной стратавиации. В частности, в 2:00 из Саратовской области вылетели Ту-95 и Ту-160, а также три Ту-95 из Оленья.

