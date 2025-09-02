Обстрел Украины: россияне атакуют дронами всю страну

В ночь на 3 сентября российские войска снова атаковали Украину. Под массированной дроновой атакой оказался ряд городов, в частности, в Центре и Западе страны.
О взрывах сообщалось в Киеве, Луцке, Ровно, Львове, Кропивницком и ряде других общин.
Что известно о массированной атаке на Украину этой ночью, рассказываем дальше в материале.
Обстрел Украины — что известно
Взрывы раздавались во многих городах Украины.
Киев: атака
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе зафиксировано падение БПЛА.
Предварительно без пожара и разрушений службы направляются на место.
Луцк: взрывы
По сообщению городского головы Луцка Игоря Полищука, город атаковали беспилотники. Работало ПВО.
— Пожалуйста, не стойте у окон и на улице, не наблюдайте, как мобильно-огневые группы сбивают вражеские БПЛА. Пули от крупнокалиберных пулеметов могут на большой скорости попасть у вас и унести ваше здоровье и жизнь, — подчеркнул Полищук.
Ровно: атака 3 сентября
По сообщению корреспондентов Суспільного, около полуночи были слышны звуки взрывов.
Группы ударных БпЛА перелетали через Ровенскую область на Волынскую область, сообщали в Воздушных Силах ВСУ.
Обстрел Львова
Вражеские БПЛА пытались атаковать Львов и регион. В городе были слышны звуки взрывов из-за работы ПВО.
Глава местной ОВА Максим Козицкий сообщал о движении БПЛА от соседних областей.
Взрывы в Черновцах
По сообщению главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, над Буковиной в небе — семь дронов.
В частности, БПЛА заходили через Викно, Юрковцы, Горишние Шеровцы, Садгору.
Ту-95 подняли в небо
Мониторинговые каналы также сообщали о повышении враждебной стратавиации. В частности, в 2:00 из Саратовской области вылетели Ту-95 и Ту-160, а также три Ту-95 из Оленья.
