Задержка поездов на двух десятках рейсов — что известно

Этой ночью россияне массированно атаковали Украину, взрывы раздавались практически в каждой области.
Из-за обстрела Знаменки в Кировоградской области, повреждено покрытие и инфраструктура железной дороги.
В УЗ сообщили о задержке поездов — целых два десятка рейсов! Больше об этом — дальше в материале.
Задержка поездов 3 сентября: что известно
В Укрзалізниці уточнили, что из-за повреждений инфраструктуры задерживается более 20 поездов, а именно:
- №76 Кривой Рог — Киев,
- №75 Киев — Кривой Рог,
- №79 Днепр — Львов,
- №791 Кременчуг — Киев,
- №790 Кропивницкий — Киев,
- №121 Херсон — Краматорск,
- №85 Запорожье — Львов,
- №38 Киев — Запорожье,
- №37 Запорожье — Киев,
- №51 Запорожье — Одесса,
- №789 Кропивницкий — Киев,
- №119 Днепр — Хелм,
- №31 Запорожье — Перемышль,
- №59 Харьков — Одесса,
- №65/165 Харьков — Черкассы, Умань,
- №102 Краматорск — Херсон,
- №80 Львов — Днепр,
- №120 Хелм — Днепр,
- №86 Львов — Запорожье,
- №8 Одесса — Харьков,
- №54 Одесса — Днепр,
- №254 Одесса — Кривой Рог.
Кроме того, известно, что от атаки пострадали пять человек в Знаменке, четверо из них — работники железной дороги. В настоящее время они находятся в больнице.
— Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов, — добавили в УЗ.
ВСУ освободили поселок Удачное в Донецкой области: читай подробности по ссылке.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!