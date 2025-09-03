Задержка поездов на двух десятках рейсов — что известно

Этой ночью россияне массированно атаковали Украину, взрывы раздавались практически в каждой области.

Из-за обстрела Знаменки в Кировоградской области, повреждено покрытие и инфраструктура железной дороги.

В УЗ сообщили о задержке поездов — целых два десятка рейсов! Больше об этом — дальше в материале.

Задержка поездов 3 сентября: что известно

В Укрзалізниці уточнили, что из-за повреждений инфраструктуры задерживается более 20 поездов, а именно:

№76 Кривой Рог — Киев,

№75 Киев — Кривой Рог,

№79 Днепр — Львов,

№791 Кременчуг — Киев,

№790 Кропивницкий — Киев,

№121 Херсон — Краматорск,

№85 Запорожье — Львов,

№38 Киев — Запорожье,

№37 Запорожье — Киев,

№51 Запорожье — Одесса,

№789 Кропивницкий — Киев,

№119 Днепр — Хелм,

№31 Запорожье — Перемышль,

№59 Харьков — Одесса,

№65/165 Харьков — Черкассы, Умань,

№102 Краматорск — Херсон,

№80 Львов — Днепр,

№120 Хелм — Днепр,

№86 Львов — Запорожье,

№8 Одесса — Харьков,

№54 Одесса — Днепр,

№254 Одесса — Кривой Рог.

Кроме того, известно, что от атаки пострадали пять человек в Знаменке, четверо из них — работники железной дороги. В настоящее время они находятся в больнице.

— Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов, — добавили в УЗ.

