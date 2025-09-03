Затримка поїздів на двох десятках рейсів — що відомо

Цієї ночі росіяни масовано атакували Україну, вибухи лунали практично в кожній області.
Через обстріл Знамʼянки у Кіровоградській області, пошкоджене покриття та інфраструктура залізниці.
В УЗ повідомили про затримку потягів — аж двох десятків рейсів! Більше про це — далі у матеріалі.
Затримка поїздів 3 вересня: що відомо
В Укрзалізниці уточнили, що через пошкодження інфраструктури затримується понад 20 потягів, а саме:
- №76 Кривий Ріг — Київ,
- №75 Київ — Кривий Ріг,
- №79 Дніпро — Львів,
- №791 Кременчук — Київ,
- №790 Кропивницький — Київ,
- №121 Херсон — Краматорськ,
- №85 Запоріжжя — Львів,
- №38 Київ — Запоріжжя,
- №37 Запоріжжя — Київ,
- №51 Запоріжжя — Одеса,
- №789 Кропивницький — Київ,
- №119 Дніпро — Хелм,
- №31 Запоріжжя — Перемишль,
- №59 Харків — Одеса,
- №65/165 Харків — Черкаси, Умань,
- №102 Краматорськ — Херсон,
- №80 Львів — Дніпро,
- №120 Хелм — Дніпро,
- №86 Львів — Запоріжжя,
- №8 Одеса — Харків,
- №54 Одеса — Дніпро,
- №254 Одеса — Кривий Ріг.
Окрім того, відомо, що від атаки постраждало пʼятеро людей у Знамʼянці, четверо з них — працівники залізниці. Наразі вони знаходяться у лікарні.
— Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів, — додали в УЗ.
