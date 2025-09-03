Затримка поїздів на двох десятках рейсів — що відомо

Цієї ночі росіяни масовано атакували Україну, вибухи лунали практично в кожній області.

Через обстріл Знамʼянки у Кіровоградській області, пошкоджене покриття та інфраструктура залізниці.

В УЗ повідомили про затримку потягів — аж двох десятків рейсів! Більше про це — далі у матеріалі.

Затримка поїздів 3 вересня: що відомо

В Укрзалізниці уточнили, що через пошкодження інфраструктури затримується понад 20 потягів, а саме:

№76 Кривий Ріг — Київ,

№75 Київ — Кривий Ріг,

№79 Дніпро — Львів,

№791 Кременчук — Київ,

№790 Кропивницький — Київ,

№121 Херсон — Краматорськ,

№85 Запоріжжя — Львів,

№38 Київ — Запоріжжя,

№37 Запоріжжя — Київ,

№51 Запоріжжя — Одеса,

№789 Кропивницький — Київ,

№119 Дніпро — Хелм,

№31 Запоріжжя — Перемишль,

№59 Харків — Одеса,

№65/165 Харків — Черкаси, Умань,

№102 Краматорськ — Херсон,

№80 Львів — Дніпро,

№120 Хелм — Дніпро,

№86 Львів — Запоріжжя,

№8 Одеса — Харків,

№54 Одеса — Дніпро,

Одеса — Дніпро, №254 Одеса — Кривий Ріг.

Окрім того, відомо, що від атаки постраждало пʼятеро людей у Знамʼянці, четверо з них — працівники залізниці. Наразі вони знаходяться у лікарні. Читати на тему Масована комбінована атака на Україну: горить в Івано-Франківську Масована атака на Україну: що відомо. — Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів, — додали в УЗ. ЗСУ звільнили селище Удачне у Донецькій області: читай подробиці за посиланням.

