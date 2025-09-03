Для тебе Війна в Україні

Затримка поїздів на двох десятках рейсів — що відомо

Вікторія Мельник, журналістка сайту 03 Вересня 2025, 08:24 3 хв.
графік поїздів
Затримка поїздів Фото Укрзалізниця

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь