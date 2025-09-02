Обстріл України: росіяни атакують дронами всю країну

В ніч на 3 вересня російські війська знову атакували Україну. Під масованою дроновою атакою опинилася низка міст, зокрема у Центрі та Заході країни.
Про вибухи повідомляли у Києві, Луцьку, Рівному, Львові, Кропивницькому та низці інших громад.
Що відомо про масовану атаку на Україну цієї ночі, розповідаємо далі у матеріалі.
Обстріл України — що відомо
Вибухи лунали у багатьох містах України.
Київ: атака
Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА.
Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце.
Луцьк: вибухи
За повідомленням міського голови Луцька Ігоря Поліщука, місто атакували безпілотники. Працювала ППО.
— Будь ласка, не стійте біля вікон й на вулиці, не спостерігайте як мобільно-вогневі групи збивають ворожі БПЛА. Кулі від крупнокаліберних кулеметів можуть на великій швидкості вцілити у вас й забрати ваше здоровʼя та життя, — наголосив Поліщук.
Рівне: атака 3 вересня
За повідомленням кореспондентів Суспільного, близько півночі було чути звуки вибухів.
Групи ударних БпЛА перелітали через Рівненщину на Волинську область, повідомляли у Повітряних Силах ЗСУ.
Обстріл Львова
Ворожі БпЛА намагалися атакувати Львів та регіон. У місті було чути звуки вибухів через роботу ППО.
Очільник місцевої ОВА Максим Козицький повідомляв про рух БпЛА від сусідніх областей.
Вибухи в Чернівцях
За повідомленням голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, над Буковиною в небі — сім дронів.
Зокрема, БпЛА заходили через Вікно, Юрківці, Горішні Шерівці, Садгору.
Ту-95 підняли в небо
Моніторингові канали також повідомляли про підняття ворожої стратавіації. Зокрема, о 2:00 з Саратовської області вилетіли Ту-95 та Ту-160, а також три Ту-95 з Оленья.
