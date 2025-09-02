Обстріл України: росіяни атакують дронами всю країну

В ніч на 3 вересня російські війська знову атакували Україну. Під масованою дроновою атакою опинилася низка міст, зокрема у Центрі та Заході країни.

Про вибухи повідомляли у Києві, Луцьку, Рівному, Львові, Кропивницькому та низці інших громад.

Що відомо про масовану атаку на Україну цієї ночі, розповідаємо далі у матеріалі.

Обстріл України — що відомо

Вибухи лунали у багатьох містах України.

Київ: атака

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА.

Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце.

Луцьк: вибухи

За повідомленням міського голови Луцька Ігоря Поліщука, місто атакували безпілотники. Працювала ППО.

— Будь ласка, не стійте біля вікон й на вулиці, не спостерігайте як мобільно-вогневі групи збивають ворожі БПЛА. Кулі від крупнокаліберних кулеметів можуть на великій швидкості вцілити у вас й забрати ваше здоровʼя та життя, — наголосив Поліщук.

Рівне: атака 3 вересня

За повідомленням кореспондентів Суспільного, близько півночі було чути звуки вибухів.

Групи ударних БпЛА перелітали через Рівненщину на Волинську область, повідомляли у Повітряних Силах ЗСУ.

Обстріл Львова

Ворожі БпЛА намагалися атакувати Львів та регіон. У місті було чути звуки вибухів через роботу ППО.

Очільник місцевої ОВА Максим Козицький повідомляв про рух БпЛА від сусідніх областей.

Вибухи в Чернівцях

За повідомленням голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, над Буковиною в небі — сім дронів.

Зокрема, БпЛА заходили через Вікно, Юрківці, Горішні Шерівці, Садгору.

Ту-95 підняли в небо

Моніторингові канали також повідомляли про підняття ворожої стратавіації. Зокрема, о 2:00 з Саратовської області вилетіли Ту-95 та Ту-160, а також три Ту-95 з Оленья.

