Для тебе Війна в Україні

ЗСУ звільнили Удачне у Донецькій області: відео встановлення прапора

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Вересня 2025, 12:00 3 хв.
ЗСУ звільнили Удачне
ЗСУ звільнили Удачне

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь