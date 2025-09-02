ЗСУ звільнили Удачне у Донецькій області: відео встановлення прапора

2 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили щасливу новину: ЗСУ звільнили селище Удачне у Донецькій області! Наші воїни встановили там синьо-жовтий прапор. Розповідаємо, що відомо про звільнення Удачного і яка бригада це втілила.

ЗСУ звільнили Удачне на Донеччині

В останньому повідомленні від Генштабу йдеться, що наші воїни зачистили селище Удачне на Донеччині від російських окупантів.

Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок.

Удачне — селище, розташоване на Покровському напрямку фронту, за 15 кілометрів від Покровська і 21 кілометр від Мирнограда. Зовсім поруч тривають бої за Котлине.

На відео, опублікованому від Генштабу, видно, як бійці ЗСУ встановлюють український прапор над селищем.

Селище звільнив штурмовий полк Скеля, який нещодавно виборов у ворога Новоекономічне. Усе відбулося у прямому контакті з ворогом і за підтримки засобів ураження знищено всі російські опорні пункти.

Одну з позицій росіян вдалося знищити пострілом з гранатомета. Звільнення відбувалося протягом двох тижнів, коли бійці поетапно зачищували будинок за будинком.

ЗСУ звільнили Удачне: відео

Удачне на карті

