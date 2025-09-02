Карта бойових дій 2 вересня 2025: росіяни перекидають війська з Сумщини на Донеччину

Карта бойових дій за 2 вересня 2025 року принесла радісну вість, адже ЗСУ звільнили Новоекономічне у Донецькій області. І щоб нашим захисникам вдавалися подальші звільнення територій, потрібно не забувати про підтримку війська.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що росіяни перекинули на Донеччину з північної частини Сумської області та з Херсонського напрямку так звані елітні підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ (ВДВ).

Передислокація військ пов’язана з тим, що росіяни прагнуть захопити залишок Донецької області, надто райони Добропілля, Покровська та Костянтинівки.

Крім усього, за інформацією аналітиків 30 серпня Україна вперше вдарила по військових об’єктах РФ у Криму з ракет Фламінго. ЗСУ мали просування у районі Покровська. Ворог просунувся у районі Куп’янська та Новопавлівки, а також на заході Запорізької області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 вересня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 172 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито 11 російських атак. Росіяни продовжують атакувати авіаударами.

На Південно-Слобожанському напрямку зупинено сім російських атак у районах селищ Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували 14 разів. ЗСУ відбивали наступ ворога у Куп’янську, Петропавлівці та Степовій Новоселівці.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 20 атак, де росіяни намагалися вклинитись в оборону. Це відбувалося у район селищ Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку зупинено 11 російських штурмів поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку росіяни сім разів атакували Часів Яр, а також у напрямках Міньківки, Миколаївки, Ступочок.

На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак у районі Щербинівки на в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку зупинено 46 російських штурмів у районах селищ Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська

На Новопавлівському напрямку росіяни провели 24 атаки у селах Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

На Оріхівському напрямку відбулося одне зіткнення поблизу селища Плавні.

На Придніпровському напрямку зупинено три спроби просування росіян.

На Гуляйпільському, Поліському та Волинському напрямках за останню добу без змін.

Карта бойових дій 2 вересня 2025

Карта бойових дій 2 вересня 2025: росіяни перекидають війська з Сумщини на Донеччину / 13 Фотографій

