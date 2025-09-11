Карта бойових дій 11 вересня 2025: зіткнення в районах Вовчанська та Куп’янська

Карта бойових дій за 11 вересня 2025 показує останні дані з передової в інтерактивному режимі.

Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Активні бойові дії ведуться і на інших відтинках.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана та в тактичному районі Добропілля.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 вересня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Росія завдала двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосувала 44 ракети й скинула 120 КАБів. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів, з яких 91 із РСЗВ.

Авіаудари завдавали по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Залізничне, Оріхів Запорізької області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. РФ завдала 15 авіаційних ударів, загалом скинувши 32 КАБи та здійснивши 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку росіяни 27 разів атакували у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку відбулося 20 атак позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

На Краматорському напрямку відбито сім атак в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

На Покровському напрямку зупинено 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку відбито 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз наступав в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку агресор двічі безрезультатно проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки у бік Антонівки та Садового.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 року становлять 890 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 343 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 27 крилатих ракет, 49 одиниць автомобільної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.

Карта бойових дій 11 вересня

Карта бойових дій 11 вересня 2025: зіткнення в районах Вовчанська та Куп’янська / 13 Фотографій

