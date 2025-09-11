Карта боевых действий 11 сентября 2025: столкновения в районах Волчанска и Купянска

Карта боевых действий за 11 сентября 2025 года показывает последние данные с передовой в интерактивном режиме.

Самым горячим направлением остается Покровский. Активные боевые действия ведутся и на других участках.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска недавно продвинулись вблизи Лимана и в тактическом районе Доброполья.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 сентября 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений.

Россия нанесла два ракетных и 69 авиационных удара, применила 44 ракеты и сбросила 120 КАБов. Кроме этого, было привлечено для поражения 5965 дронов-камикадзе и совершено 4578 обстрелов, из которых 91 из РСЗО.

Авиаудары наносили по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области; Железнодорожное, Орехов Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему и район сосредоточения личного состава.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. РФ нанесла 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросив 32 КАБа и совершив 204 артиллерийских обстрела, в том числе 10 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении россияне 27 раз атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодцы, Ставки, Торское и Шандриголовое.

На Северском направлении произошло 20 атак позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки и Дроновки.

На Краматорском направлении отражены семь атак в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.

На Покровском направлении остановлено 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Свободное, Золотой Колодец, Новое Шахово, Котлино, Никаноровка, Родинское, Луч, Лисовка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверевое, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении отражен 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филия, Александроград, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении противник однажды наступал в районе Белогорья.

На Ореховском направлении агрессор дважды безрезультатно проводил наступательные действия в сторону Плавней и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две атаки в сторону Антоновки и Садового.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага по состоянию на 11 сентября 2025 года составляют 890 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, две боевые бронированные машины, 22 артиллерийских системы, 343 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 27 крылатых ракет, 49 единиц автомобильной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.

Карта боевых действий 11 сентября

Карта боевых действий 11 сентября 2025: столкновения в районах Волчанска и Купянска / 13 Фотографий

Мы также рассказывали, как 67 бригада защищает Днепропетровскую область.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!