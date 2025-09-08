Августовское наступление ВСУ: какие территории удалось вернуть под контроль Украины

Украинские войска в августе достигли ощутимых успехов на фронте — Вооруженные силы освободили 58 кв. км территории и вернули под контроль несколько населённых пунктов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги деятельности войска за прошедший месяц.

— Основные наши усилия были сосредоточены на сдерживании врага, нанесении ему максимальных потерь и стабилизации ситуации на наиболее угрожающих направлениях — Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, — отметил Сырский.

По его словам, несмотря на численное преимущество российских войск, ВСУ продемонстрировали инициативу и заставили врага отказаться от ряда своих планов.

— В настоящее время противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточение своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз, — рассказал Главнокомандующий ВСУ.

В частности, противник рассчитывал на прорыв и окружение украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации и масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако эти намерения были сорваны.

Вместо этого украинские войска освободили 58 кв. км территории и несколько населённых пунктов.

На Добропольском направлении россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли вдвое больше — 25,5 кв. км.

На Покровском направлении их добыча составила лишь 5 кв. км, тогда как ВСУ вернули 26 кв. км.

Защитники также не допустили потерь на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях и отбили часть территорий на Северо-Слобожанском.

Существенных ударов понес и тыл россиян. В августе украинские Deep Strike-операции поразили 60 целей на территории рф, среди которых — объекты топливной инфраструктуры, авиационные склады, ракетные комплексы, системы ПВО и транспортные узлы.

В целом наши дроны за месяц поразили более 67 тысяч вражеских объектов.

— Фактически август, который россияне планировали использовать для прорыва и захвата территорий, обернулся для них месяцем наименьших успехов за последнее время. Это — результат стойкости, профессионализма и мужества наших воинов, — подчеркнул Сырский.

По его данным, только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек, а с начала 2025 года было ликвидировано и ранено 297 350 захватчиков.

Мы движемся правильным курсом — на истощение противника, на его уничтожение и на достижение результатов, необходимых Украине, — подытожил Главнокомандующий.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ ранее сообщили, что штурмовые группы полка Скеля освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области.

