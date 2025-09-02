ВСУ освободили Новоэкономическое в Донецкой области

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что штурмовые группы полка Скала ВСУ освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области. Рассказываем о подробностях освобождения украинского села и установлении в нем сине-желтого флага.

ВСУ освободили Новоэкономическое

Силы обороны Украины освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области, он расположен недалеко от Мирнограда. Штурмовики Скалы установили в поселке сине-желтый флаг.

Все произошло 31 августа.

Две недели понадобилось для того, чтобы постепенно шаг за шагом пройти каждую улицу. Ночью заведение групп, обнаружение противника, скоординированный штурм и зачистка. 31 августа в центре населенного пункта был поднят наш флаг, — говорится в сообщении Генштаба.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВСУ устанавливают украинский флаг над поселком.

Освобождение Новоэкономического имеет стратегическое значение, ведь через него россияне предпринимали попытки прорыва в Мирноград.

Аналитики DeepState сообщали, что враг на этом направлении использовал бронетехнику, однако продвижений не было.

Освобождение Новоэкономического: видео

На днях ВСУ освободили Золотой Колодезь и Петровку в Донецкой области.

