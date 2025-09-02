ВСУ освободили Новоэкономическое в Донецкой области

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что штурмовые группы полка Скала ВСУ освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области. Рассказываем о подробностях освобождения украинского села и установлении в нем сине-желтого флага.
ВСУ освободили Новоэкономическое
Силы обороны Украины освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области, он расположен недалеко от Мирнограда. Штурмовики Скалы установили в поселке сине-желтый флаг.
Все произошло 31 августа.
Две недели понадобилось для того, чтобы постепенно шаг за шагом пройти каждую улицу. Ночью заведение групп, обнаружение противника, скоординированный штурм и зачистка. 31 августа в центре населенного пункта был поднят наш флаг, — говорится в сообщении Генштаба.
На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВСУ устанавливают украинский флаг над поселком.
Освобождение Новоэкономического имеет стратегическое значение, ведь через него россияне предпринимали попытки прорыва в Мирноград.
Аналитики DeepState сообщали, что враг на этом направлении использовал бронетехнику, однако продвижений не было.
Освобождение Новоэкономического: видео
На днях ВСУ освободили Золотой Колодезь и Петровку в Донецкой области.
