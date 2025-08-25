ВСУ освободили поселки в Донецкой области! После таких новостей вера в лучшее укрепляется: когда-то наши защитники освободят каждый метр украинской земли.

В настоящее время ВСУ зачистили от врага четыре села в Донецкой области — Михайловку, Новомихайловку, Зеленый Гай и Владимировку. Больше подробностей — дальше в материале.

ВСУ освободили четыре поселка в Донецкой области

По сообщению Главкома Александра Сырского, наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.

Кроме того, в ГУР МОУ добавили, что совместными усилиями ГУР и Третий корпус освободили Новомихайловку.

Сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии.

— Успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности, подразделения Артан, и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады.

Подразделения выбили оккупантов и возобновили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области.

Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден опрокидывать резервы из других участков фронта, — заявили в ГУР.

ВСУ освободили поселки: карта

ВСУ освободили четыре поселка в Донецкой области / 2 Фотографии

