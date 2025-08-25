ЗСУ звільнили селища у Донецькій області! Після таких новин віра у краще укріплюється: колись наші оборонці звільнять кожен метр української землі.

Наразі ЗСУ зачистили від ворога чотири села на Донеччині — Михайлівку, Новомихайлівку, Зелений Гай і Володимирівку. Більше подробиць — далі у матеріалі.

ЗСУ звільнили чотири селища в Донецькій області

За повідомленням Головкома Олександра Сирського, наші війська успішно контратакували й зачистили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.

Крім того, в ГУР МОУ додали, що спільними зусиллями ГУР та Третій корпус звільнили Новомихайлівку.

Нині ж Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії.

— Успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу Артан, і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади.

Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області.

Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту, — заявили в ГУР.

ЗСУ звільнили селища: карта

ЗСУ звільнили чотири селища в Донецькій області / 2 Фотографії

А яка наразі ситуація на Сумщині та як будуть діяти ЗСУ там, розповів Володимир Зеленський. Більше про це читай за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!