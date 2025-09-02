ЗСУ звільнили Новоекономічне на Донеччині

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що штурмові групи полку Скеля ЗСУ звільнили селище Новоекономічне в Донецькій області. Розповідаємо про подробиці звільнення українського села та встановлення в ньому синьо-жовтого прапора.

ЗСУ звільнили Новоекономічне

Сили оборони України звільнили селище Новоекономічне у Донецькій області, воно розташоване неподалік Мирнограда. Штурмовики Скелі встановили у селищі синьо-жовтий прапор.

Усе відбулося 31 серпня.

Два тижні знадобилося для того, щоб поступово, крок за кроком, пройти кожну вулицю. Вночі заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка. 31 серпня в центрі населеного пункту було піднято наш прапор, — йдеться у повідомленні Генштабу.

На опублікованих кадрах видно, як бійці ЗСУ встановлюють українських прапор над селищем.

Звільнення Новоекономічного має стратегічне значення, адже через нього росіяни робили спроби прориву до Мирнограда.

Аналітики DeepState повідомляли, що ворог на цьому напрямку використовував бронетехніку, однак просувань не мав.

Звільнення Новоекономічного: відео

Днями ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку на Донеччині.

