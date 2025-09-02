Для тебе Війна в Україні

ЗСУ звільнили Новоекономічне на Донеччині

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Вересня 2025, 09:30 2 хв.
Новоекономічне
ЗСУ звільнили Новоекономічне Фото Facebook

Завантаження

Помилка

