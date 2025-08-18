Для тебе Війна в Україні

Золотий Колодязь та Петрівка звільнені: перші подробиці від воїнів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 18 Серпня 2025, 12:30
ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку
ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь