У Десантно-штурмових військах повідомили чудову новину: ЗСУ звільнили населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка у Донецькій області. Військові опублікували відео та розповіли більше про зачистку населених пунктів від російських окупантів.

ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку на Донеччині

Про звільнення Золотого Колодязя та Петрівки повідомили на сторінці ДШВ. Населені пункти повністю зачищені від російських окупантів.

Золотий Колодязь та Петрівку звільняли воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Під час боїв противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці, частина загарбників взята в полон та передана в обмінний фонд.

У Десантно-штурмових військах повідомили, що згодом поділяться й іншими подробицями звільнення.

Петрівка та Золотий Колодязь на карті

Золотий Колодязь розташований за 12 кілометрів від Добропілля. Нещодавно саме тут відбувся прорив російських військ.

Натомість Петрівка розташована у самому пеклі російського наступу. Це 17 кілометрів від Костянтинівки.

Золотий Колодязь та Петрівка звільнені: перші подробиці від воїнів / 4 Фотографії

