Украинцы обязаны привязать SIM-карту к паспорту — зачем это нужно и как это сделать

С 1 января этого года все владельцы SIM-карт должны привязать их к паспорту. Об этом говорится в изменениях в Закон об электронных коммуникациях.

Абоненты могут идентифицировать себя до 1 января 2025 года. Если этого не сделать, человек не сможет пользоваться услугами связи.

Зачем это нужно

В Верховной Раде отмечают, что привязка SIM-карт к паспорту необходима для защиты персональных данных граждан от мошенников.

Уже сейчас многие пользуются интернет-банкингом, получают выписки на свои мобильные телефоны, заказывают товары и услуги онлайн. При этом растут и риски мошенничества.

Об этом говорится на сайте Комитета по вопросам цифровой трансформации.

В ВР отмечают , что большинство номеров телефонов на сегодняшний день уже и так привязаны к конкретным людям через банковские услуги. Поэтому такая персонификация является формальностью. В то же время, она позволит надежно защититься от аферистов.

Ты сможешь более эффективно бороться со спамом и вмешательством в свою частную жизнь, поскольку правоохранители легко установят личность мошенника по телефону.

Кроме того, государство с помощью мобильных операторов сможет получать более полные статистические данные о населении, в том числе о миграции людей.

Немного истории

Следует упомянуть, что это уже не первая попытка продавать SIM-карты по паспорту. Такую идею обсуждали в 2014, 2017 и 2019 годах.

Раньше люди могли пройти персонификации SIM-карты по собственному желанию. Теперь это будет обязательным условием.

Где еще в мире такое

Во многих странах мира SIM-карты привязаны к документам, подтверждающим личность — паспорту, водительским правам и т.п.

Такой закон действует в Грузии, Словакии, Польше, Германии, Норвегии, Австралии и т.д.

Как привязать свою SIM-карту к паспорту

Если ты абонент Киевстар

Эту процедуру можно сделать онлайн через приложение Мой Киевстар или придя лично в центр обслуживания.

Если ты привязываешь SIM-карту к паспорту онлайн

Зайди в приложение Мой Киевстар. Выбери номер в профиле и перейди на вкладку Пользователь. Выбери метод регистрации с помощью ЭЦП (электронной цифровой подписи). Загрузи ключ ЭЦП и введи пароль. Заполни шаблон электронной формы. Подтверди регистрацию.

ЭЦП можно получить в ПриватБанке, Ощадбанке, УкрСиббанке, с помощью Дії или же в других центрах.

Если ты привязываешь SIM-карту к паспорту в магазине

Возьми с собой оригинал паспорта и карты о присвоении индивидуального идентификационного номера (ИНН). Предъяви свою SIM-карту. Подай заявление.

Образец заявления можно просмотреть здесь.

Если ты абонент Vodafone

Пройти идентификацию можно также в магазине Vodafone или онлайн.

Если ты выбираешь идентификацию онлайн, заполни регистрационную форму. Для этого также потребуется ЭЦП.

Если хочешь лично прийти в центр обслуживания Vodafone, не забудь взять с собой SIM-карту, паспорт и идентификационный код.

А если ты еще не знаешь, что через пять лет все бумажные трудовые книжки перейдут исключительно в электронный вид, то советуем прочитать, как оформить электронную трудовую книжку уже сегодня.