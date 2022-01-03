Украинцы обязаны привязать SIM-карту к паспорту — зачем это нужно и как это сделать

С 1 января этого года все владельцы SIM-карт должны привязать их к паспорту. Об этом говорится в изменениях в Закон об электронных коммуникациях.
Абоненты могут идентифицировать себя до 1 января 2025 года. Если этого не сделать, человек не сможет пользоваться услугами связи.
В Верховной Раде отмечают, что привязка SIM-карт к паспорту необходима для защиты персональных данных граждан от мошенников.
Уже сейчас многие пользуются интернет-банкингом, получают выписки на свои мобильные телефоны, заказывают товары и услуги онлайн. При этом растут и риски мошенничества.
Уже сейчас многие пользуются интернет-банкингом, получают выписки на свои мобильные телефоны, заказывают товары и услуги онлайн. При этом растут и риски мошенничества.
Об этом говорится на сайте Комитета по вопросам цифровой трансформации.
В ВР отмечают , что большинство номеров телефонов на сегодняшний день уже и так привязаны к конкретным людям через банковские услуги. Поэтому такая персонификация является формальностью. В то же время, она позволит надежно защититься от аферистов.
Ты сможешь более эффективно бороться со спамом и вмешательством в свою частную жизнь, поскольку правоохранители легко установят личность мошенника по телефону.
Ты сможешь более эффективно бороться со спамом и вмешательством в свою частную жизнь, поскольку правоохранители легко установят личность мошенника по телефону.
Кроме того, государство с помощью мобильных операторов сможет получать более полные статистические данные о населении, в том числе о миграции людей.
Следует упомянуть, что это уже не первая попытка продавать SIM-карты по паспорту. Такую идею обсуждали в 2014, 2017 и 2019 годах.
Раньше люди могли пройти персонификации SIM-карты по собственному желанию. Теперь это будет обязательным условием.
Во многих странах мира SIM-карты привязаны к документам, подтверждающим личность — паспорту, водительским правам и т.п.
Такой закон действует в Грузии, Словакии, Польше, Германии, Норвегии, Австралии и т.д.
Такой закон действует в Грузии, Словакии, Польше, Германии, Норвегии, Австралии и т.д.
Эту процедуру можно сделать онлайн через приложение Мой Киевстар или придя лично в центр обслуживания.
ЭЦП можно получить в ПриватБанке, Ощадбанке, УкрСиббанке, с помощью Дії или же в других центрах.
Образец заявления можно просмотреть здесь.
Пройти идентификацию можно также в магазине Vodafone или онлайн.
Если ты выбираешь идентификацию онлайн, заполни регистрационную форму. Для этого также потребуется ЭЦП.
Если хочешь лично прийти в центр обслуживания Vodafone, не забудь взять с собой SIM-карту, паспорт и идентификационный код.
А если ты еще не знаешь, что через пять лет все бумажные трудовые книжки перейдут исключительно в электронный вид, то советуем прочитать, как оформить электронную трудовую книжку уже сегодня.