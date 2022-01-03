Украинцы обязаны привязать SIM-карту к паспорту — зачем это нужно и как это сделать

Елена Яковлева, редактор сайта 03 января 2022, 15:00
Прив'зка сім-карти до паспорта
Фото: Unsplash

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