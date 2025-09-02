ВСУ освободили Удачное в Донецкой области: видео установки флага

2 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили счастливую новость: ВСУ освободили поселок Удачное в Донецкой области! Наши воины установили там сине-желтый флаг. Рассказываем, что известно об освобождении Удачного и какая бригада это воплотила.

ВСУ освобдили Удачное в Донецкой области

В последнем сообщении от Генштаба говорится, что наши воины зачистили поселок Удачное Донецкой области от российских оккупантов.

Зачистка поселка Удачное в Донецке и установка флага. Покровское направление.

Удачное — поселок, расположенный на Покровском направлении фронта, в 15 километрах от Покровска и 21 километре от Мирнограда. Совсем рядом продолжаются бои за Котлино.

На видео, опубликованном от Генштаба, видно, как бойцы ВСУ устанавливают украинский флаг над поселком.

Поселок освободил штурмовой полк Скала, который недавно отвоевал у врага Новоэкономическое. Все шло в прямом контакте с противником и при поддержке средств поражения уничтожены все российские опорные пункты.

Одну из позиций россиян удалось уничтожить выстрелом из гранатомета. Освобождение происходило в течение двух недель, когда бойцы поэтапно зачищали дом за домом.

ВСУ освободили Удачное: видео

Удачное на карте

А еще Вікна делились, что россияне перебрасывают войска из Сумской в Донецкую область.

