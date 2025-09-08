Серпневий наступ ЗСУ: які території вдалося повернути під контроль України

Українські війська у серпні досягли відчутних успіхів на фронті — Збройні Сили звільнили 58 кв. км території та повернули під контроль кілька населених пунктів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підбиваючи підсумки діяльності війська за минулий місяць.

— Основні наші зусилля були зосереджені на стримуванні ворога, завданні йому максимальних втрат і стабілізації ситуації на найбільш загрозливих напрямках — Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, — зазначив Сирський.

За його словами, попри чисельну перевагу російських військ, ЗСУ продемонстрували ініціативу й змусили ворога відмовитися від низки своїх планів.

— Наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів, — розповів Головнокомандувач ЗСУ.

Зокрема, противник розраховував на прорив і оточення українських підрозділів у районі Покровсько-Мирноградської агломерації та масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках. Однак ці наміри були зірвані.

Натомість українські війська звільнили 58 кв. км території та кілька населених пунктів.

На Добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили удвічі більше — 25,5 кв. км.

На Покровському напрямку їхній здобуток склав лише 5 кв. км, тоді як ЗСУ повернули 26 кв. км.

Оборонці також не допустили втрат на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках і відбили частину територій на Північно-Слобожанському.

Суттєвих ударів зазнав і тил росіян. У серпні українські Deep Strike-операції уразили 60 цілей на території РФ, серед яких — об’єкти паливної інфраструктури, авіаційні склади, ракетні комплекси, системи ППО та транспортні вузли.

Загалом наші дрони за місяць уразили понад 67 тисяч ворожих об’єктів.

— Фактично серпень, який росіяни планували використати для прориву і захоплення територій, обернувся для них місяцем найменших здобутків за останній час. Це — результат стійкості, професіоналізму та мужності наших воїнів, — наголосив Сирський.

За його даними, лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб, а від початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 загарбників.

Ми рухаємося правильним курсом — на виснаження противника, на його знищення і на здобуття результатів, необхідних Україні, — підсумував Головнокомандувач.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ раніше повідомили, що штурмові групи полку Скеля звільнили селище Новоекономічне на Донеччині.

