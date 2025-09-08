Літній наступ росіян не відбувся: як 67 бригада боронить Дніпропетровщину

Вони гідно пройшли найгарячіші випробування на сучасній мапі війни з Росією і нині знову дають відсіч ворогу на його нові зазіхання. Цього разу на Дніпропетровщині наша знімальна група побувала в артилеристів 67-ї бригади.

Не дали росіянам прорватися: як 67 бригада боронить Дніпропетровщину

Броньований корпус автівки та додаткові металеві решітки — це необхідний мінімум, який робить фронтову поїздку безпечнішою. Ми на межі Донеччини та Дніпропетровщини. Небезпечні ділянки варто долати на максимальній швидкості, ну, і покладатися на РЕБ.

За плечима воїнів 67-ї ОМБр Бахмут, Часів Яр, Серебрянський Ліс, Курська область та Сумщина. Нині ж їхній фронт відповідальності — межа двох областей — Донецької та Дніпропетровської.

Командир гармати самохідного артилерійського дивізіону на псевдо Чорний ділиться, що чув, як росіяни “щось там” узяли, однак ворога намагаються стримувати на кордоні Дніпропетровської області.

Допомагає у цьому американська гармата М119. Швидка, компактна та ефективна.

У нас її завжди називали снайперською гвинтівкою! Б’є дуже точно, особливо, коли нова. Ми влучали з 11 кілометрів у вікно, знімали снайпера! — Каже боєць на псевдо Гора.

А якщо атакувати росіян реактивними снарядами, то дальність гармати збільшується до 19 кілометрів. Перевага гармати у швидкості й розмірах — її дуже легко замаскувати.

Можемо швидко “насипати” росіянам! — Каже командир Чорний.

Регулярні виходи з гармати під час зйомки змінюються дзижчанням FPV-дронів. Рідше, але теж регулярно, вибухами КАБів.

Бійці за звуком розрізняють, коли варто ховатися. На малі FPV уже не зважають. А от коли оптоволокно, ховатися потрібно швидко. Додають: саме з дронами пов’язані найважчі епізоди війни, адже в кожного з них на фронті були другі дні народження під час атак.

Під час зйомки ворожі дрони артилеристи не збивали, а от ховатися в хащах усім разом довелося не раз.

А ще ЗСУ звільнили нове селище на Донеччині! Дивися відео, де замайорів український прапор.

