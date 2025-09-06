Тихенько зайти у Москву і спалити її: як молоді рекрути готуються стати воїнами

Молоді та безстрашні добровольці віком 18-24 роки проходять шалену підготовку у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Як бійці витримують від тактики та стрільб до боротьби з дронами та марш-кидків під палючим сонцем? Розповідаємо та показуємо все найцікавіше.

Як тренуються молоді новобранці: ексклюзивні кадри

У козаків немає проблем. Є лише пригода, сповнена викликів. А головний виклик для сучасних козаків, незалежно від віку, російський агресор, що суне зі Сходу. Тому 24 ОМБр імені короля Данила однією з перших розпочала підготовку молодих новобранців, які підписали контракт 18-24.

Присягнувши на вірність Україні, рекрути вирушили на один із навчальних полігонів. Опинитися тут — свідомий вибір кожного. У декого з них уже навіть є бойовий досвід. Деякі повертаються назад з цивільного життя, адже не можуть знайти в ньому себе.

Я задумався вже конкретно, уже був у Польщі. А потім побачив ваші відео у TikTok, як працюють хлопці, і прийшов до 24-ї бригади, — каже рекрут на псевдо Кіт.

Інструктор на псевдо Форд ділиться, що молоді хлопці на підготовці — справжні леви, з яких вийдуть сильні воїни. Фахівці військової справи новобранцями задоволені.

Дуже позитивні хлопці, молоді, схоплюють усе на льоту!

Навчальний день новобранців починається удосвіта. Зарядка для дисципліни та підтримки фізичного стану, потім — крос на кілька кілометрів, сніданок і швидкий збір на навчальну локацію.

Перший тиждень хоч і ознайомчий, хлопці звикають до нового графіка, знайомляться з інструкторами. Програма підготовки насичена та динамічна з перших днів. Особливий акцент на тактиці. Воїнів вчать комунікації, ретельності й точності.

А ще вчать тактичної медицини, орієнтування на місцевості, психології для командної взаємодії та здатності домовлятися. Після базового курсу на цих воїнів чекає ще фахова підготовка та бойове злагодження у підрозділі.

Навчання рекрути проходять на чеській зброї. Навчальний курс триває 45 днів. Далі на молодих новобранців чекає ще більше випробувань на міць та виснажливих тренувань.

Головний іспит: марш-кидок під палючим сонцем у повному обмундируванні.

Глобальна мета — стати спецпідрозділом, прославити нашу бригаду і стати такими, про яких знатимуть всі! Тихенько зайти у Москву і спалити її! — Каже рекрут.

