Випробування не для слабких духом: як готують пілотів FPV-дронів — спецрепортаж

Від журналіста — до пілота дронів! Уперше наш кореспондент Олег Корнієнко на тиждень забув про журналістику і разом з бійцями роти ударних БпЛА Перун 79-ї бригади проходив адаптивний курс для пілотів поблизу фронту.

Він жив у тих самих умовах, що й військові, знайомився з їхнім обладнанням та технологіями, спостерігав за щоденними навчаннями та бойовими операціями з використанням безпілотників.

Олег не лише спостерігав, а й сам навчався керувати дронами, відчуваючи на собі всі складнощі та виклики роботи пілота у польових умовах.

На тиждень став пілотом дронів: перевтілення Олега Корнієнка

Аби потрапити до екіпажу, потрібно пройти чимало випробувань. І більшість з них наближені до бойових умов. Один неправильний крок, і він може бути фатальним не лише для самого пілота, але і його групи.

У своїх сюжетах я часто показую, як працюють оператори дронів на своїх вогневих позиціях і взагалі їхню специфіку роботи. Але в цьому матеріалі, напевно, вперше я покажу цю роботу зсередини.

Адаптивний курс Олег проходить разом із пілотами 79-ї бригади ДШВ. На тиждень він забуває про цивільне життя.

Ну ось, це наша хата. Ось це моє ліжко. Wi-Fi. Мужицька хата. Але годуватимуть нас не гірше, ніж удома. Страви подає шеф-кухар, який працював у ресторанах України та за кордоном.

Для бійців готують і шашлики, і рибу на мангалі, й овочі-гриль! Більшість військових тут воює не перший рік і має не одне поранення. Воювали у різних бригадах і різних підрозділах. Тепер теж навчатимуться на пілотів дронів.

Перше заняття починається з симуляторів. Перед цим інструктори розповідають і показують, що таке FPV. На перший погляд здається, що взяв пульт і полетів, та виходить не з першого і не з десятого разу просто підняти дрон у небо!

Аби звикнути до пульту потрібен час. На другий день тренувань на полігоні відпрацьовують стрільбу. Журналіст не має права брати зброю до рук, та хлопці вивчають тактики ведення бою і проводять стрільби. Займатися доводиться маленькими групами, аби все було безпечно.

Лінія фронту зовсім поряд і ворожі крила у небі цілодобово. Доки одні стріляють, інша група — літає. А потім міняються.

Я півночі на симуляторі пробував. Руки трясуться, хвилювання не зникає. У моїх руках дрон вартістю 100 тисяч гривень. Удвічі дешевший аналог Мавіка може скидати на голови окупантам до 2 кг вибухівки.

Навчитися літати — половина справи! Далі — переміщення. Навичка діставатися на позиції відкритою місцевістю. Бійці діляться на двійки і вибирають, хто прикриватиме з кулемета, а хто бігтиме на позицію.

Кілька хвилин, і я влаштовую бійцям провокацію! Команда швидко реагує на крик: “Дрон!” Бійці ховаються під дерева. Дрон зникає, і тут знову небезпека! Лунає автоматна черга. Я — 300, потрібно накласти турнікет.

Наприкінці бійці забувають про основне — зайняти оборону. Тактичну медицину проводить бойовий медик на псевдо Док. Він не розпилюється на загальне, а дає тільки те, що перевірено фронтом. З 16 людей лише дев’ятеро проходять далі, опановувати наземні дрони.

Попереду фінальне випробування. Екіпаж з технікою на автівці вирушає на позиції в умовах, наближених до реальності. Водій щосили тисне на газ. Бійці мчать, на льоту вискакують з автівок, адже підлітає ворожий дрон.

На позиціях за лічені секунди потрібно розвантажитися і обладнати точку для польотів. На дрон потрібно швидко примотати бомбу. Ворог помічає бійців, тож є кілька секунд на збір речей і втечу.

Кілька хвилин і наше випробування завершено. Ми вижили і врятували дорогу техніку, але наша робота була неідеальною. Та помилка на бойовому завданні може коштувати життя.

На власному досвіді — навчитися літати за тиждень можливо, якщо поруч компетентні інструктори. Головне — наполегливість.

