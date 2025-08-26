Испытания не для слабых духом: как готовят пилотов FPV-дронов — спецрепортаж

От журналиста до пилота дронов! Впервые наш корреспондент Олег Корниенко на неделю забыл о журналистике и вместе с бойцами роты ударных БпЛА Перун 79-й бригады проходил адаптивный курс для пилотов вблизи фронта.

Он жил в тех же условиях, что и военные, знакомился с их оборудованием и технологиями, наблюдал ежедневные учения и боевые операции с использованием беспилотников.

Олег не только наблюдал, но и сам учился управлять дронами, испытывая на себе все сложности и вызовы работы пилота в полевых условиях.

На неделю стал пилотом дронов: перевоплощение Олега Корниенко

Чтобы попасть в экипаж, нужно пройти немало испытаний. И большинство из них приближено к боевым условиям. Один неправильный шаг, и он может быть роковым не только для самого пилота, но и для его группы.

В своих сюжетах я часто показываю, как работают операторы дронов на своих огневых позициях и вообще их специфику работы. Но в этом материале наверное впервые я покажу эту работу изнутри.

Адаптивный курс Олег проходит вместе с пилотами 79-й бригады ДШВ. На неделю он забывает о гражданской жизни.

Ну вот, это наш дом. Вот это моя кровать. Wi-Fi. Мужицкий дом. Но кормить нас будут не хуже, чем дома. Блюда подает шеф-повар, работавший в ресторанах Украины и за границей.

Для бойцов готовят и шашлыки, и рыбу на мангале, и овощи-гриль! Большинство военных здесь воюют не первый год и имеют не одно ранение. Воевали в разных бригадах и разных подразделениях. Теперь тоже будут учиться на пилотов дронов.

Первое занятие начинается с симуляторов. Перед этим инструкторы рассказывают и показывают, что такое FPV. На первый взгляд кажется, что взял пульт и полетел, но получается не с первого и не с десятого раза просто поднять дрон в небо!

Чтобы привыкнуть к пульту, нужно время. На второй день тренировок на полигоне отрабатывают стрельбу. Журналист не имеет права брать оружие в руки, но парни изучают тактики ведения боя и проводят стрельбы. Заниматься приходится маленькими группами, чтобы все было безопасно.

Линия фронта совсем рядом и вражеские крылья в небе круглосуточно. Пока одни стреляют, другая группа летает. А потом меняются.

Я пол ночи на симуляторе пробовал. Руки трясутся, волнение не исчезает. В моих руках дрон стоимостью 100 тысяч гривен. Вдвое дешевле аналог Мавика может сбрасывать на головы оккупантам до 2 кг взрывчатки.

Научиться летать — половина дела! Далее — перемещение. Навык добираться на позиции по открытой местности. Бойцы делятся на двойки и выбирают, кто будет прикрывать из пулемета, а кто будет бежать на позицию.

Несколько минут, и я устраиваю бойцам провокацию! Команда быстро реагирует на крик: “Дрон!” Бойцы прячутся под деревья. Дрон исчезает, но здесь снова опасность! Раздается автоматная очередь. Я — 300, нужно наложить турникет.

В конце бойцы забывают об основном — занять оборону. Тактическую медицину проводит боевой медик с позывным Док. Он не разводиться об общем, а дает только то, что проверено фронтом. Из 16 человек только девять проходят дальше, овладевать наземными дронами.

Впереди — финальное испытание. Экипаж с техникой на авто отправляется на позиции в условиях, приближенных к реальности. Водитель изо всех сил давит на газ. Бойцы мчатся, на лету выскакивают из автомобилей, ведь подлетает вражеский дрон.

На позициях в считанные секунды нужно разгрузиться и оборудовать точку для полетов. На дрон нужно быстро примотать бомбу. Враг замечает бойцов, поэтому есть несколько секунд на сбор вещей и бегство.

Несколько минут и наше испытание завершено. Мы выжили и спасли дорогостоящую технику, но наша работа была неидеальной. Но ошибка на боевом задании может стоить жизни.

На собственном опыте — научиться летать за неделю возможно, если рядом компетентные инструкторы. Главное — настойчивость.

