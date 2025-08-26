Для тебя Война в Украине

Испытания не для слабых духом: как готовят пилотов FPV-дронов — спецрепортаж

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 26 августа 2025, 19:00
как готовят пилотов FPV-дронов
Как учатся пилоты дронов в Украине Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь