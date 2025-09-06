Тихонько зайти в Москву и сжечь ее: как молодые рекруты готовятся стать воинами

Молодые и бесстрашные добровольцы в возрасте 18-24 года проходят безумную подготовку в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Как бойцы выдерживают от тактики и стрельб до борьбы с дронами и марш-бросков под палящим солнцем? Рассказываем и показываем все самое интересное.

Как тренируются молодые новобранцы: эксклюзивные кадры

У казаков нет проблем. Есть только приключение, полное вызовов. А главный вызов для современных казаков, независимо от возраста, движущийся с Востока российский агрессор. Поэтому 24 ОМБр имени короля Даниила одна из первых приступила к подготовке молодых новобранцев, подписавших контракт 18-24.

Присягнув на верность Украине, рекруты отправились на один из учебных полигонов. Оказаться здесь — сознательный выбор каждого. У некоторых из них уже даже есть боевой опыт. Некоторые возвращаются из гражданской жизни, ведь не могут найти в ней себя.

Я задумался уже конкретно, уже был в Польше. А потом увидел ваши видео в TikTok, как работают ребята, и пришел в 24-ю бригаду, — говорит рекрут с позывным Кот.

Инструктор с позывным Форд делится, что молодые ребята на подготовке — настоящие львы, из которых выйдут сильные воины. Специалисты военного дела новобранцами довольны.

Очень позитивные ребята, молодые, схватывают все на лету!

Учебный день новобранцев начинается на рассвете. Зарядка для дисциплины и поддержания физического состояния, затем кросс на несколько километров, завтрак и быстрый сбор на учебную локацию.

Первая неделя хоть и ознакомительная, парни привыкают к новому графику, знакомятся с инструкторами. Программа подготовки насыщенная и динамичная с первых дней. Особый акцент на тактике. Воинов учат коммуникации, усердию и точности.

А еще обучают тактической медицине, ориентировке на местности, психологии для командного взаимодействия и способности договариваться. После базового курса этих воинов ждет еще профессиональная подготовка и боевое согласование в подразделении.

Обучение рекруты проходят на чешском оружии. Учебный курс длится 45 дней. Далее молодых новобранцев ждет еще больше испытаний на мощь и изнурительных тренировок.

Главный экзамен: марш-бросок под палящим солнцем в полном обмундировании.

Глобальная цель — стать спецподразделением, прославить нашу бригаду и стать такими, о которых будут знать все! Тихонько зайти в Москву и сжечь ее! — говорит рекрут.

