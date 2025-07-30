Контракт 18-24 расширили — какую новую специальность предлагают молодежи

Программа Контракт 18-24, которая стартовала в марте 2025 года, расширяется и дополняется новым направлением. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что теперь можно подписать контракт для операторов дронов. Служба возможна в рядах ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Отмечается, что это направление имеет особые условия. Детальнее о них читай на Вікна-новости. Контракт 18-24 расширили: что известно о новых условиях Новый контракт устанавливает четкий срок службы — два года. Будущие операторы дронов будут проходить базовую подготовку продолжительностью до 45 дней. Затем их ждет 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса.Как и в условиях основной программы, они будут получать выплату в размере одного миллиона гривен, которая осуществляется в три этапа. После завершения службы бойцы получают дополнительную поддержку от государства, включая ипотеку под 0%. Также, по инициативе Министерства обороны, правительство представляет на рассмотрение законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе Контракт 18–24. Согласно документу, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста. Читать по теме Контракт ВСУ для парней 18-24 лет — детали новой возможности для молодежи Что известно о контрактах ВСУ для молодежи, разрабатываемых Минобороны: читай в материале. Контракт 18-24: что нужно знать Сразу после подписания контракта доброволец может получить 200 тысяч гривен. Остальные 800 тысяч гривен насчитывают двумя частями в течение действия контракта. Дополнительно добровольцы получат до 120 тысяч гривен в месяц и доплаты за боевые. Для подписавшихся подготовили и отдельные льготы: бесплатный проезд и коммунальные льготы; обучение в учебных заведениях на средства государства после окончания контракта; право на выезд за границу после одного года службы; возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК; ипотека под 0,0% годовых после окончания контракта в рамках программы есть Обитель; компенсация аренды жилья на время службы; медицинское обеспечение и стоматология; зубопротезирование. Подать заявку на Контракт 18-24 можно на сайте: 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+. Как проходит обучение и служба по контракту, мы также рассказывали раньше. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Минобороны, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter