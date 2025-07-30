Контракт 18-24 расширили — какую новую специальность предлагают молодежи

Программа Контракт 18-24, которая стартовала в марте 2025 года, расширяется и дополняется новым направлением. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что теперь можно подписать контракт для операторов дронов. Служба возможна в рядах ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Отмечается, что это направление имеет особые условия. Детальнее о них читай на Вікна-новости.

Контракт 18-24 расширили: что известно о новых условиях

Новый контракт устанавливает четкий срок службы — два года. Будущие операторы дронов будут проходить базовую подготовку продолжительностью до 45 дней. Затем их ждет 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса.

Как и в условиях основной программы, они будут получать выплату в размере одного миллиона гривен, которая осуществляется в три этапа. После завершения службы бойцы получают дополнительную поддержку от государства, включая ипотеку под 0%.

Также, по инициативе Министерства обороны, правительство представляет на рассмотрение законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе Контракт 18–24.

Согласно документу, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.

Контракт 18-24: что нужно знать

Сразу после подписания контракта доброволец может получить 200 тысяч гривен. Остальные 800 тысяч гривен насчитывают двумя частями в течение действия контракта.

Дополнительно добровольцы получат до 120 тысяч гривен в месяц и доплаты за боевые. Для подписавшихся подготовили и отдельные льготы:

бесплатный проезд и коммунальные льготы;

обучение в учебных заведениях на средства государства после окончания контракта;

право на выезд за границу после одного года службы;

возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК;

ипотека под 0,0% годовых после окончания контракта в рамках программы есть Обитель;

компенсация аренды жилья на время службы;

медицинское обеспечение и стоматология; зубопротезирование.

Подать заявку на Контракт 18-24 можно на сайте: 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+.

Как проходит обучение и служба по контракту, мы также рассказывали раньше.

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