Для тебя Война в Украине

Контракт 18-24 расширили — какую новую специальность предлагают молодежи

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 июля 2025, 15:00
Контракт 18-24 расширили — какую новую специальность предлагают молодежи

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