Для тебе Війна в Україні

Контракт 18-24 розширили — який новий фах пропонують молоді

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Липня 2025, 15:00
Контракт 18-24 розширили — який новий фах пропонують молоді

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