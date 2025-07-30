Контракт 18-24 розширили — який новий фах пропонують молоді

Програма Контракт 18-24, яка стартувала у березні 2025 року, розширюється і доповнюється новим напрямком. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що тепер можна підписати контракт для операторів дронів. Служба можлива у лавах ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Зазначається, що цей напрям має особливі умови. Детальніше про них читай на Вікна-новини.

Контракт 18-24 розширили: що відомо про нові умови

Новий контракт встановлює чіткий термін служби — два роки. Майбутні оператори дронів проходитимуть базову підготовку тривалістю до 45 днів. Потім на них чекає 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.

Як і в умовах основної програми, вони отримуватимуть виплату в розмірі один мільйон гривень, яка здійснюється у три етапи. Після завершення служби бійці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Також, за ініціативи Міністерства оборони, уряд подає на розгляд законопроект про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою Контракт 18–24.

Згідно з документом, всі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Контракт 18-24: що треба знати

Одразу після підписання контракту доброволець може отримати 200 тисяч гривень. Інші 800 тисяч гривень нараховують двома частинами протягом дії контракту.

Додатково добровольці отримають до 120 тисяч гривень щомісячно та доплати за бойові. Для підписантів підготували й окремі пільги:

безкоштовний проїзд та комунальні пільги;

навчання у закладах освіти за кошти держави після закінчення контракту;

право на виїзд за кордон після одного року служби;

можливість самостійно вибрати місце проходження ВЛК;

іпотека під 0,0% річних після закінчення контракту в рамках програми єОселя;

компенсація оренди житла на час служби;

медичне забезпечення та стоматологія, зубопротезування.

Подати заявку на Контракт 18-24 можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+.

Як проходить навчання та служба за контрактом ми також розповідали раніше.

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