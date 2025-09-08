Летнее наступление россиян не состоялось: как 67 бригада защищает Днепропетровскую область

Они достойно прошли самые горячие испытания на современной карте войны с Россией и сейчас снова дают отпор врагу на его новые посягательства. В этот раз в Днепропетровской области наша съемочная группа побывала у артиллеристов 67-й бригады.

Не дали россиянам прорваться: как 67 бригада защищает Днепропетровскую область

Бронированный корпус автомобиля и дополнительные металлические решетки — это необходимый минимум, который делает поездку на фронте более безопасной. Мы на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Опасные участки нужно преодолевать на максимальной скорости, ну, и полагаться на РЭБ.

За плечами воинов 67-й ОМБр Бахмут, Часов Яр, Серебрянский Лес, Курская и Сумская области. Теперь их фронт ответственности — граница двух областей — Донецкой и Днепропетровской.

Командир пушки самоходного артиллерийского дивизиона с позывным Черный делится, что слышал, как россияне “что-то там” взяли, но врага пытаются сдерживать на границе Днепропетровской области.

Помогает в этом американская пушка М119. Быстрая, компактная и эффективная.

У нас ее всегда называли снайперской винтовкой! Бьет очень точно, особенно когда новая. Мы попадали с 11 километров в окно, снимали снайпера! — говорит боец с позывным Гора.

Если атаковать россиян реактивными снарядами, то дальность пушки увеличивается до 19 километров. Преимущество пушки в скорости и размерах — ее очень легко замаскировать.

Можем быстро “насыпать” россиянам! — говорит командир Черный.

Регулярные выходы из пушки во время съемки сменяются жужжанием FPV-дронов. Реже, но тоже регулярно взрывами КАБов.

Бойцы по звуку различают, когда стоит прятаться. Малые FPV уже не берут ко вниманию. А вот когда оптоволокно, прятаться нужно быстро. Добавляют: именно с дронами связаны тяжелые эпизоды войны, ведь у каждого из них на фронте были вторые дни рождения во время атак.

Во время съемки вражеские дроны артиллеристы не сбивали, а вот прятаться в посадках вместе пришлось не раз.

