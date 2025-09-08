Заречное — под украинским флагом: ВСУ освободили село

В Генеральном штабе ВСУ сообщили радостную новость: ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области. Сине-желтый флаг развевается в селе Заречное. Рассказываем все подробности освобождения Заречного и делимся видео.
ВСУ освободили Заречное: видео
С начала августа ВСУ ускорили темпы освобождения Донецкой области. По сообщению главнокомандующего, за август было освобождено в пять раз больше территорий, чем потеряно!
Утром 8 сентября в Генштабе подтвердили освобождение Заречного в Донецкой области. Это сделали снова бойцы 425-го отдельного штурмового полка Скала.
Силами 425 отдельного штурмового полка Скала полностью взято под контроль село Заречное Донецкой области.
Также в Генштабе поделились видео, как взвился сине-желтый флаг на фоне руин.
Заречное на карте
Заречное входит в Лиманскую городскую громаду Краматорского района. Раньше имело названия Поповка, Кирово и Кировск. Поселок лежит на реке Жеребец, расположенный в 115 км от Донецка.
Недавно наши военные освободили поселок Удачное Донецкой области. Смотри видео установки украинского флага.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!