В Генеральном штабе ВСУ сообщили радостную новость: ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области. Сине-желтый флаг развевается в селе Заречное. Рассказываем все подробности освобождения Заречного и делимся видео.

ВСУ освободили Заречное: видео

С начала августа ВСУ ускорили темпы освобождения Донецкой области. По сообщению главнокомандующего, за август было освобождено в пять раз больше территорий, чем потеряно!

Утром 8 сентября в Генштабе подтвердили освобождение Заречного в Донецкой области. Это сделали снова бойцы 425-го отдельного штурмового полка Скала.

Силами 425 отдельного штурмового полка Скала полностью взято под контроль село Заречное Донецкой области.

Также в Генштабе поделились видео, как взвился сине-желтый флаг на фоне руин.

Заречное на карте

Заречное входит в Лиманскую городскую громаду Краматорского района. Раньше имело названия Поповка, Кирово и Кировск. Поселок лежит на реке Жеребец, расположенный в 115 км от Донецка.

Заречное — под украинским флагом: ВСУ освободили село / 2 Фотографии

Недавно наши военные освободили поселок Удачное Донецкой области. Смотри видео установки украинского флага.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!