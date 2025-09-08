Для тебя Война в Украине

Заречное — под украинским флагом: ВСУ освободили село

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 сентября 2025, 10:30 1 мин.
ВСУ освободили Заречное Фото Генеральный штаб ВСУ

