Карта бойових дій 16 вересня 2025: успіхи ЗСУ біля Добропілля

Карта бойових дій в Україні за 16 вересня 2025 показує останні успіхи українських оборонців та наступальні дії РФ в інтерактивному режимі.

Аналітики повідомляють, що ЗСУ вдалося просунутися на Донеччині.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Росія використовує навчання Захід-2025 для відпрацювання потенційних майбутніх кінетичних провокацій проти сусідніх держав НАТО.

Зазначається, що українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп’янська та Новопавлівки, а також на сході Запорізької області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 вересня 2025 року

Генштаб повідомляє, що за добу зафіксовано 208 бойових зіткнень.

Росія завдала одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 КАБів. Крім цього, здійснила 4795 обстрілів, з них 130 із РСЗВ, та залучила для ураження 5865 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдали по районах населених пунктів Залізничне, Веселянка, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. РФ завдала одного ракетного та п’ять авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 14 КАБів, здійснено 155 обстрілів, зокрема шість із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку відбито 11 атак окупантів. Відбито штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку РФ атакувала 17 разів у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

На Сіверському напрямку воїни відбили 17 атак в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку здійснено 16 атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 54 штурмових і наступальних дії у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку зупинено 34 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне, Тернове, Новоіванівка та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор двічі наступав у районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки.

Загалом втрати ворога станом на 16 вересня 2025 року становили 910 осіб.

Також ворог втратив п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 310 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної техніки.

Карта бойових дій 16 вересня

Карта бойових дій 16 вересня 2025: успіхи ЗСУ біля Добропілля / 13 Фотографій

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Панківку на Донеччині.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!