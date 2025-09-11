Для тебе Війна в Україні

Люди серед руїн… Росія на 95% зруйнувала Куп’янськ

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 11 Вересня 2025, 13:00 2 хв.
Куп’янськ
Росія на 95% зруйнувала Куп’янськ Фото ДСНС/Facebook

