Люди серед руїн… Росія на 95% зруйнувала Куп’янськ

Куп’янськ роками витримує російську навалу. Місто не впало, адже його тримають наші захисники. Проте ситуація наближається до критичної. У міській військовій адміністрації повідомили невтішні новини: у Куп’янську зруйновані чи пошкоджені понад 95% будівель.

Понад 95% Куп’янська зруйновано: останні новини

В ефірі Громадського радіо голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що у Куп’янську на Харківщині зруйновані чи пошкоджені майже кожна будівля — близько 95%.

Завезти людям гуманітарну допомогу вже неможливо через щільні російські дронові атаки. Російська зброя чатує на всіх під’їздах до міста, що унеможливлює евакуацію та доставку продуктів людям.

Керовані авіаційні бомби, які щодня нищать місто, і сьогодні, на жаль, понад 95% знищено або пошкоджено. Найголовніше і найстрашніше, що щодня гинуть і травмуються люди.

За початок вересня російські окупанти завдали понад тисячу ударів по населених пунктах Куп’янської громади. Зокрема, вдаряли 36 КАБ.

Дві з керованих авіабомб були вагою понад 1,5 тонни.

Єдине, що може врятувати життя, це евакуація.

За словами Беседіна, у місті було поранено 6-річну дівчинку, вона у стані середньої тяжкості потрапила в одну з харківських лікарень. Досі невідомо, як дитина була у Куп’янську, адже всіх дітей вивезли звідти рік тому.

Прикрий випадок, кричущий. Ця дитина була вивезена з Куп’янського району, вона — не з Куп’янської громади, а з сусідньої. Вона була примусово евакуйована з батьками. Як вона потрапила до міста, зараз це з’ясовують правоохоронні органи, ідуть слідчі дії, є кримінальне провадження.

Керівник Куп’янської МВА додав, що цей випадок має стати уроком тим батькам, які хочуть разом із дітьми повернутися на небезпечні території.

У Куп’янській громаді лишаються 1785 жителів, із них 780 — на правому березі самого Куп’янська.

