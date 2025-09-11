Люди среди руин… Россия на 95% разрушила Купянск

Купянск годами выдерживает российское нашествие. Город не пал, потому что его держат наши защитники. Но ситуация близится к критической. В городской военной администрации сообщили нелестные новости: в Купянске разрушены или повреждены более 95% зданий.

Более 95% Купянска разрушено: последние новости

В эфире Громадського радіо начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что в Купянске Харьковской области разрушены или повреждены почти каждое здание — около 95%.

Завезти людям гуманитарную помощь уже невозможно из-за плотных российских дроновых атак. Российское оружие подстерегает на всех подъездах к городу, что делает невозможным эвакуацию и доставку продуктов людям.

Управляемые авиационные бомбы, ежедневно уничтожающие город, и сегодня, к сожалению, более 95% уничтожено или повреждено. Самое главное и страшное, что ежедневно гибнут и травмируются люди.

За начало сентября российские оккупанты нанесли более тысячи ударов по населенным пунктам Купянской громады. В частности, ударяли 36 КАБ.

Две из управляемых авиабомб были весом более 1,5 тонны.

Единственное, что может спасти жизнь, это эвакуация.

По словам Беседина, в городе была ранена 6-летняя девочка, она в состоянии средней тяжести попала в одну из харьковских больниц. До сих пор неизвестно, как ребенок оказался в Купянске, ведь всех детей вывезли год назад.

Досадный случай, вопиющий. Этот ребенок был вывезен из Купянского района, он — не из Купянской громады, а из соседней. Она была принудительно эвакуирована с родителями. Как она попала в город, сейчас это выясняют правоохранительные органы, идут следственные действия, есть уголовное производство.

Руководитель Купянской ГВА добавил, что этот случай должен стать уроком для тех родителей, которые хотят вместе с детьми вернуться на опасные территории.

В Купянской громаде остаются 1785 жителей, из них 780 — на правом берегу самого Купянска.

В августе и начале сентября воины ВСУ вернули под украинский контроль немало сел. Сколько территорий ВСУ освободили за август 2025 года?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!