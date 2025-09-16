Карта боевых действий 16 сентября 2025: успехи ВСУ возле Доброполья

Карта боевых действий в Украине за 16 сентября 2025 года показывает последние успехи украинских защитников и наступательные действия РФ в интерактивном режиме.

Аналитики сообщают, что ВСУ удалось продвинуться в Донецкой области.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что Россия использует обучение Запад-2025 для отработки потенциальных будущих кинетических провокаций против соседних государств НАТО.

Отмечается, что украинские войска продвинулись недавно в тактическом районе Доброполья. Российские войска недавно продвинулись вблизи Купянска и Новопавловки, а также на востоке Запорожской области.

Оперативная ситуация в Украине на 16 сентября 2025 года

Генштаб сообщает, что за сутки зафиксировано 208 боевых столкновений.

Россия нанесла один ракетный удар двумя ракетами и 69 авиационных ударов, сбросив 130 КАБов. Кроме этого, совершила 4795 обстрелов, из них 130 из РСЗО, и привлекла для поражения 5865 дронов-камикадзе.

Авиаудары нанесли по районам населенных пунктов Железнодорожное, Веселянка, Степногорск, Лукьяновское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, пункт управления и артиллерийское средство российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. РФ нанесла один ракетный и пять авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 14 КАБов, совершено 155 обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Отрадного и Красного Первого.

На Купянском направлении отражены 11 атак оккупантов. Отражены штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении РФ атаковала 17 раз в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилового, Шандриголового, Колодцев, Торского.

На Северском направлении воины отразили 17 атак в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе Орехово-Василовки и в направлении Николаевки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении совершено 16 атак в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 54 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Шевченко, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Золотого Колодца, Свободного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Луча, Новопавловки, Молодецкого.

На Новопавловском направлении остановлено 34 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Камышеваха, Вороне, Терново, Новоивановка и в направлении Филии, Ивановки, Искры, Сичневого, Ольговского, Полтавки.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении агрессор дважды наступал в районе Каменского и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении отбиты четыре атаки.

В общей сложности потери врага по состоянию на 16 сентября 2025 года составили 910 человек.

Также враг потерял пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 310 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной техники.

Карта боевых действий 16 сентября

