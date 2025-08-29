Мобілізація з 1 вересня 2025: нові правила служби і хто може отримати повістку

З початку вересня 2025 року в Україні впроваджується нова система військової підготовки.

Замість звичного призову запроваджуються дві програми: базова загальновійськова підготовка (БЗВП) та базова військова служба (БВС).

БЗВП стане обов’язковою частиною навчального процесу у вищих навчальних закладах для студентів чоловічої статі. Жінки можуть проходити таку підготовку добровільно.

Винятком є лише ті, хто визнаний непридатним до військової служби за медичними показниками.

БВС призначена для всіх чоловіків 18-25 років, які придатні до військової служби. Тривалість програми становить 90 днів, проходження відбувається на базі військових навчальних центрів.

Важливою особливістю є збереження робочого місця та заробітної плати на час проходження підготовки. Після завершення учасники отримують військову спеціальність.

У парламенті розглядається альтернативний варіант — законопроект №13347, який пропонує замінити БЗВП на дисципліну Основи національного спротиву.

Відмінності полягають у скороченні польових навчань та зосередженні уваги на домедичній допомозі і теоретичних аспектах.

Розширення можливостей для відстрочок

У серпні 2025 року в застосунку Резерв+ з’явилася нова категорія відстрочки — для подружжя, де один з партнерів має інвалідність І або ІІ групи.

Для оформлення необхідно мати відповідну інформацію в державних реєстрах та офіційний запис про шлюб.

Застосунок Резерв+ активно використовується українцями — близько 40% всіх відстрочок оформляється саме через цю платформу.

Зміни в медичних висновках

Значною зміною стало скасування категорії “обмежена придатність” за результатами військово-лікарської комісії. Тепер існують лише дві категорії: придатні та непридатні до військової служби.

Усі, хто раніше мав статус “обмежено придатний”, повинні були повторно пройти медкомісію.

Оновлений перелік захворювань, що є підставою для звільнення від мобілізації, затверджено у квітні 2024 року.

До військової служби не залучаються люди з інвалідністю всіх груп та ті, кого визнано непридатними на 6-12 місяців.

Правила для українців за кордоном

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном тепер не можуть оформити паспортні документи або отримати консульські послуги без військово-облікових документів.

Для уникнення проблем необхідно регулярно оновлювати персональні дані через Резерв+ або зв’язок з ТЦК.

Натомість, з серпня 2025 року чоловіки 18-22 років отримали право вільно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Автоматизація військового обліку

В Україні запроваджена автоматична система постановки на військовий облік. 17-річні юнаки тепер стають на облік у період з січня по липень того року, коли їм виповнюється 17 років, без проходження попередньої медкомісії.

Електронний реєстр Оберіг працює в повному обсязі, об’єднуючи інформацію з різних державних відомств. Система захищена та не має витоків чутливої інформації за півтора року роботи.

Хто підлягає мобілізації у вересні

Призову підлягають:

Чоловіки 25-60 років, придатні за станом здоров’я, без права на відстрочку та не заброньовані.

Чоловіки 18-25 років, якщо вони офіцери запасу або пройшли строкову службу

Добровільно можуть служити:

Жінки до 60 років, придатні за станом здоров’я

Чоловіки 18-25 років без строкової служби (за контрактом)

Люди з інвалідністю та ті, хто має право на відтермінування

Програма Контракт 18-24

Для залучення молодих добровольців запроваджена спеціальна програма з істотними матеріальними стимулами:

Загальна сума контракту: 1 мільйон гривень

Авансовий платіж: 200 тисяч гривень одразу

Щомісячна оплата: до 120 тисяч гривень

Загальні виплати за рік можуть досягти 2 мільйонів гривень

Додатково передбачені пільгова іпотека, безкоштовне навчання, медобслуговування та право на виїзд за кордон після виконання контракту.

Цифрова трансформація мобілізації

Проект смарт-мобілізація дозволяє військовозобов’язаним самостійно обирати спеціальність та підрозділ через застосунок Резерв+.

Це мінімізує корупційні ризики та забезпечує максимальну прозорість процесу.

Система також передбачає цільовий рекрутинг, коли люди можуть обирати конкретного командира, якому довіряють.

Види повісток та процедура вручення

У 2025 році існують чотири види повісток:

Для уточнення облікових даних На проходження ВЛК Мобілізаційне розпорядження Призов на військову службу

Повістки можуть вручати не лише співробітники ТЦК, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств та закладів освіти. Місце вручення законодавчо не обмежене.

З липня 2024 року повістки можуть надсилати звичайною поштою. Документ вважається врученим навіть у разі відмови від отримання або відсутності людини за адресою.

Відповідальність за ігнорування

За недотримання військового обліку передбачені штрафи:

Перше порушення: 3400-5100 гривень

Повторне порушення: 17000-25500 гривень

Нововведенням є можливість отримати 50% знижки при добровільній сплаті штрафу протягом 10 днів.

Також передбачено скасування адміністративних проваджень для тих, хто добровільно вступить до ЗСУ.

За серйозне ухилення може застосовуватися обмеження права керування транспортом та кримінальна відповідальність – обмеження волі до трьох років або позбавлення волі до п’яти років.

Категорії з правом на відстрочку

Від мобілізації звільняються:

Заброньовані працівники критично важливих підприємств

Люди з інвалідністю

Багатодітні батьки (троє і більше неповнолітніх дітей)

Одинокі батьки

Опікуни важкохворих або людей з інвалідністю

Студенти денної форми навчання (якщо здобувають вищий рівень освіти)

Наукові та педагогічні працівники

Родичі загиблих учасників АТО/ООС

Державні службовці вищого рівня

Військовий облік жінок-медиків

З жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою стають на військовий облік. Однак це не означає автоматичної мобілізації — облік потрібен для оцінки медичних резервів країни.

Жінки-медики зберігають право на вільний виїзд за кордон незалежно від перебування на військовому обліку.

Бронювання працівників: нові правила

Бронювання надається на шість місяців для критично важливих співробітників. Основні зміни:

Можна бронювати 50% військовозобов’язаних працівників підприємства

Мінімальна заробітна плата для бронювання: 20000 гривень

Посилені вимоги до підприємств щодо прозорості виплат

Автоматичне скасування при втраті статусу критично важливого підприємства

Перспективи розвитку для військових

Військове керівництво підкреслює потребу в досвідчених бійцях та фахівцях різних спеціальностей.

Наразі призивають близько потребу у 30 тисяч осіб щомісяця, паралельно вдосконалюючи систему рекрутингу.

Всі процедури спрямовані на забезпечення прозорості, законності та мінімізації стресу для громадян при збереженні ефективності оборонного потенціалу України.

Як проходить навчання та служба за контрактом ми також розповідали раніше.

