Чи можна виїхати з України у 22 роки: пояснення кваліфікованого юриста

З 27 серпня 2025 року чоловіки віком від 18 до 22 років включно отримали законне право виїжджати за кордон. Таку норму закріпила постанова Кабінету міністрів, яка набрала чинності відразу, і вже з 28 серпня молоді чоловіки можуть залишати країну без будь-яких додаткових умов.

Але у багатьох виникає питання: чи можна виїхати чоловікові з України, якщо 22 роки вже виповнилося – достовірна юридична інформація з цього приводу у матеріалі.

Чи можна виїхати чоловіку з України у 22 роки

Аби прояснити це питання, Суспільне звернулося за консультацією до львівського адвоката, кандидата юридичних наук Євгена Филипця.

За словами юриста, відтепер вільно виїхати за кордон можуть усі чоловіки віком до 22 років включно.

Винятком є лише ті, хто обіймає важливі посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування.

Євген Филипець також пояснює, що нова постанова фактично знімає обмеження, які діяли від початку оголошення в країні воєнного стану, коли чоловіки від 18 до 60 років не могли виїжджати за кордон.

Чи це навчання, чи відпочинок, чи сімейні справи — закон дає загальне право на виїзд для всіх хлопців віком 18–22 років включно, — зазначає адвокат.

Він спростовує популярний міф, який вже встиг виникнути та активно розповсюджується Мережею: ніби лише 21-річні чоловіки можуть виїжджати за кордон, а ті, кому виповнилося 22 роки — ні.

Постанова чітко вказує, що право на виїзд поширюється на всіх молодих чоловіків у зазначеному віковому діапазоні, тобто 22-річні можуть виїхати за кордон, поки їм не виповнилося 23 роки.

Які документи потрібно мати, щоб виїхати за кордон у 22 роки

Для виїзду необхідно мати військово-обліковий документ: бути зареєстрованим та не перебувати у розшуку. Документ може бути паперовим, виданим територіальним центром комплектування, або електронним, який можна пред’явити через застосунок Резерв+.

Що стосується тривалих поїздок за кордон, тут є нюанси:

Якщо 22-річний чоловік (та інші чоловіки у діапазоні 18-22 роки) планує залишатися за межами України на тривалий час, він повинен знятися з військового обліку в Україні та стати на тимчасовий облік у представництві України за кордоном.

Це допоможе уникнути можливих проблем із повістками та іншими санкціями. Для короткострокових поїздок такого робити не потрібно.

