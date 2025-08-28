Можно ли выехать из Украины в 22 года: объяснение квалифицированного юриста

С 27 августа 2025 года мужчины от 18 до 22 лет включительно получили законное право выезжать за границу. Такую норму закрепило вступившее в силу постановление Кабинета министров и уже с 28 августа молодые мужчины могут покидать страну без каких-либо дополнительных условий.

Но у многих возникает вопрос: можно ли уехать мужчине из Украины, если 22 года уже исполнилось — достоверная юридическая информация по этому поводу в материале.

Можно ли уехать мужчине из Украины в 22 года

Чтобы прояснить этот вопрос, Суспільне обратилось за консультацией к львовскому адвокату, кандидату юридических наук Евгению Филипцу.

По словам юриста, теперь свободно выехать за границу могут все мужчины в возрасте до 22 лет включительно.

Исключение составляют только те, кто занимает важные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления.

Евгений Филипец также объясняет, что новое постановление фактически снимает ограничения, действовавшие с начала объявления в стране военного положения, когда мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать за границу.

Это обучение, отдых или семейные дела — закон дает общее право на выезд для всех парней в возрасте 18-22 лет включительно, — отмечает адвокат.

Он опровергает популярный миф, который уже успел возникнуть и активно распространяется по Сети: будто только 21-летние мужчины могут выезжать за границу, а те, кому исполнилось 22 года — нет.

Постановление четко указывает, что право на выезд распространяется на всех молодых мужчин в указанном возрастном диапазоне, то есть 22-летние могут выехать за границу, пока им не исполнилось 23 года.

Какие документы нужно иметь, чтобы уехать за границу в 22 года

Для выезда необходимо иметь военно-учетный документ: быть зарегистрированным и не находиться в розыске.

Документ может быть бумажным, выданным территориальным центром комплектования или электронным, который можно предъявить через приложение Резерв+.

Что касается длительных поездок за границу, здесь есть нюансы:

Если 22-летний мужчина (и другие мужчины в диапазоне 18-22 лет) планирует оставаться за пределами Украины на длительное время, он должен сняться с военного учета в Украине и стать на временный учет в представительстве Украины за границей.

Это поможет избежать возможных проблем с повестками и других санкций. Для краткосрочных поездок такого делать не нужно.

