Выезд за границу до 22 лет: Зеленский обещает упростить процедуру — но не всем

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и военному командованию проработать возможность упрощения правил пересечения государственной границы для молодых граждан. В частности, речь идет о выезде за границу до 22 лет.

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала Мы — Украина.

Выезд за границу до 22 лет: что известно

Президент предложил повысить возрастной порог, с которого действуют ограничения на выезд, с 18 до 22 лет.

— Я поручил правительству вместе с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. На данный момент есть ограничение в 18 лет на границе. Я предлагаю повысить этот порог до 22 лет, — отметил Зеленский.

По его словам, такое решение имеет две важные цели: предоставить больше свободы и уверенности украинским семьям, а также способствовать сохранению связей молодежи с Украиной и ее реализации внутри страны.

Напомним, что военнообязанные мужчины могут покидать страну только при определённых исключениях — по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам или если у них есть официальное разрешение.

