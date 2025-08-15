Для тебя Новости

Выезд за границу до 22 лет: Зеленский обещает упростить процедуру — но не всем

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 августа 2025, 11:15
Выезд за границу до 22 лет: Зеленский обещает упростить процедуру — но не всем
Выезд за границу до 22 лет Фото Сайт президента Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь