Мобилизация с 1 сентября 2025 года: новые правила службы и кто может получить повестку

С начала сентября 2025 года в Украине внедряется новая система военной подготовки.
Вместо обычного призыва вводятся две программы: базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) и базовая военная служба (БВС).
БЗИН станет обязательной частью учебного процесса в высших учебных заведениях для студентов мужского пола. Женщины могут проходить такую подготовку добровольно.
Исключение только те, кто признан непригодным к военной службе по медицинским показателям.
БВС предназначена для всех мужчин 18-25 лет, пригодных к военной службе. Продолжительность программы составляет 90 дней, прохождение проходит на базе военных учебных центров.
Важной особенностью является сохранение рабочего места и заработной платы на время прохождения подготовки. После завершения участники получают военную специальность.
В парламенте рассматривается альтернативный вариант — законопроект №13347, предлагающий заменить БЗИН на дисциплину Основы национального сопротивления.
Различия заключаются в сокращении полевых учений и сосредоточении внимания на домедицинской помощи и теоретических аспектах.
Расширение возможностей для отсрочек
В августе 2025 года в приложении Резерв+ появилась новая категория отсрочки — для супругов, где один из партнеров имеет инвалидность I или II группы.
Для оформления необходимо иметь соответствующую информацию в государственных реестрах и официальную запись о браке.
Резерв+ активно используется украинцами — около 40% всех отсрочек оформляется именно через эту платформу.
Изменения в медицинских документах
Значительным изменением стала отмена категории “ограниченная пригодность” по результатам военно-врачебной комиссии. Теперь есть только две категории: пригодные и непригодные к военной службе.
Все, кто раньше имел статус “ограниченно пригодный”, должны повторно пройти медкомиссию.
Обновленный перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения от мобилизации, утвержден в апреле 2024 года.
В военную службу не привлекаются люди с инвалидностью всех групп и те, кто признан непригодными на 6-12 месяцев.
Правила для украинцев за границей
Военнообязанные мужчины за границей теперь не могут оформить паспортные документы или получить консульские услуги без военно-учетных документов.
Чтобы избежать проблем, необходимо регулярно обновлять персональные данные через Резерв+ или связь с ТЦК.
С августа 2025 года мужчины 18-22 лет получили право свободно пересекать государственную границу во время военного положения.
Автоматизация военного учета
В Украине введена автоматическая система постановки на военный учет. 17-летние юноши теперь становятся на учет с января по июль того года, когда им исполняется 17 лет, без прохождения предыдущей медкомиссии.
Электронный реестр Оберег работает в полном объеме, объединяя информацию из разных государственных ведомств. Система защищена и не имеет утечек конфиденциальной информации за полтора года работы.
Кто подлежит мобилизации в сентябре
Призову подлежат:
- Мужчины 25-60 лет, годные по состоянию здоровья, без права на отсрочку и не забронированные
- Мужчины 18-25 лет, если они офицеры запаса или прошли срочную службу
Добровольно могут служить:
- Женщины до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья
- Мужчины 18-25 лет без срочной службы (по контракту)
- Люди с инвалидностью и те, кто имеет право на отсрочку
Программа Контракт 18-24
Для привлечения молодых добровольцев введена специальная программа с существенными материальными стимулами:
- Общая сумма контракта: 1 миллион гривен
- Авансовый платеж: 200 тысяч гривен сразу
- Ежемесячная оплата: до 120 тысяч гривен
- Общие выплаты за год могут достигнуть 2 миллионов гривен
Дополнительно предусмотрены льготная ипотека, бесплатное обучение, медобслуживание и право на выезд за границу после окончания срока контракта.
Цифровая трансформация мобилизации
Проект смарт-мобилизации позволяет военнообязанным самостоятельно выбирать специальность и подразделение через приложение Резерв+.
Это минимизирует коррупционные риски и обеспечивает максимальную прозрачность процесса.
Система также предполагает целевой рекрутинг, когда люди могут выбирать конкретного командира, которому доверяют.
Виды повесток и процедура вручения
В 2025 году существуют четыре вида повесток:
- Для уточнения учетных данных
- На прохождение ВЛК
- Мобилизационное распоряжение
- Призыв на военную службу
Повестки могут вручать не только сотрудники ТЦК, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий и учебных заведений. Место вручения законодательно не ограничено.
С июля 2024 повестки могут присылать обычной почтой. Документ считается врученным даже при отказе от получения или отсутствия человека по адресу.
Ответственность за игнорирование
За несоблюдение военного учета предусмотрены штрафы:
- Первое нарушение: 3400-5100 гривен
- Повторное нарушение: 17000-25500 гривен
Нововведением есть возможность получить 50% скидки при добровольной оплате штрафа в течение 10 дней.
Также предусмотрена отмена административных производств для тех, кто добровольно вступит в ВСУ.
За системное уклонение могут применяться ограничения права управления транспортом и уголовная ответственность — ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет.
Категории с правом на отсрочку
От мобилизации освобождаются:
- Забронированные работники критически важных предприятий
- Люди с инвалидностью
- Многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей)
- Одинокие родители
- Опекуны тяжелобольных или людей с инвалидностью
- Студенты дневной формы обучения (если получают более высокий уровень образования)
- Научные и педагогические работники
- Родственники погибших участников АТО/ООС
- Государственные служащие высшего уровня
- Военный учет женщин-медиков
С октября 2023 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием становятся на военный учет. Однако это не означает автоматическую мобилизацию — учет нужен для оценки медицинских резервов страны.
Женщины-медики сохраняют право на свободный выезд за границу вне зависимости от пребывания на военном учете.
Бронирование работников: новые правила
Бронирование предоставляется на шесть месяцев для критически важных сотрудников. Основные изменения:
- Можно бронировать 50% военнообязанных работников предприятия
- Минимальная заработная плата для бронирования: 20000 гривен
- Ужесточенные требования к предприятиям по прозрачности выплат
- Автоматическая отмена брони при потере статуса критически важного предприятия
Перспективы развития военных
Военное руководство подчеркивает потребность в опытных бойцах и специалистах разных специальностей.
Сейчас призывают около 30 тысяч человек ежемесячно, параллельно усовершенствуя систему рекрутинга.
Все процедуры направлены на обеспечение прозрачности, законности и минимизации стресса для граждан при сохранении эффективности оборонного потенциала Украины.
