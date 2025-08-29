Мобилизация с 1 сентября 2025 года: новые правила службы и кто может получить повестку

С начала сентября 2025 года в Украине внедряется новая система военной подготовки.

Вместо обычного призыва вводятся две программы: базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) и базовая военная служба (БВС).

БЗИН станет обязательной частью учебного процесса в высших учебных заведениях для студентов мужского пола. Женщины могут проходить такую ​​подготовку добровольно.

Исключение только те, кто признан непригодным к военной службе по медицинским показателям.

БВС предназначена для всех мужчин 18-25 лет, пригодных к военной службе. Продолжительность программы составляет 90 дней, прохождение проходит на базе военных учебных центров.

Важной особенностью является сохранение рабочего места и заработной платы на время прохождения подготовки. После завершения участники получают военную специальность.

В парламенте рассматривается альтернативный вариант — законопроект №13347, предлагающий заменить БЗИН на дисциплину Основы национального сопротивления.

Различия заключаются в сокращении полевых учений и сосредоточении внимания на домедицинской помощи и теоретических аспектах.

Расширение возможностей для отсрочек

В августе 2025 года в приложении Резерв+ появилась новая категория отсрочки — для супругов, где один из партнеров имеет инвалидность I или II группы.

Для оформления необходимо иметь соответствующую информацию в государственных реестрах и официальную запись о браке.

Резерв+ активно используется украинцами — около 40% всех отсрочек оформляется именно через эту платформу.

Изменения в медицинских документах

Значительным изменением стала отмена категории “ограниченная пригодность” по результатам военно-врачебной комиссии. Теперь есть только две категории: пригодные и непригодные к военной службе.

Все, кто раньше имел статус “ограниченно пригодный”, должны повторно пройти медкомиссию.

Обновленный перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения от мобилизации, утвержден в апреле 2024 года.

В военную службу не привлекаются люди с инвалидностью всех групп и те, кто признан непригодными на 6-12 месяцев.

Правила для украинцев за границей

Военнообязанные мужчины за границей теперь не могут оформить паспортные документы или получить консульские услуги без военно-учетных документов.

Чтобы избежать проблем, необходимо регулярно обновлять персональные данные через Резерв+ или связь с ТЦК.

С августа 2025 года мужчины 18-22 лет получили право свободно пересекать государственную границу во время военного положения.

Автоматизация военного учета

В Украине введена автоматическая система постановки на военный учет. 17-летние юноши теперь становятся на учет с января по июль того года, когда им исполняется 17 лет, без прохождения предыдущей медкомиссии.

Электронный реестр Оберег работает в полном объеме, объединяя информацию из разных государственных ведомств. Система защищена и не имеет утечек конфиденциальной информации за полтора года работы.

Кто подлежит мобилизации в сентябре

Призову подлежат:

Мужчины 25-60 лет, годные по состоянию здоровья, без права на отсрочку и не забронированные

Мужчины 18-25 лет, если они офицеры запаса или прошли срочную службу

Добровольно могут служить:

Женщины до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья

Мужчины 18-25 лет без срочной службы (по контракту)

Люди с инвалидностью и те, кто имеет право на отсрочку

Программа Контракт 18-24

Для привлечения молодых добровольцев введена специальная программа с существенными материальными стимулами:

Общая сумма контракта: 1 миллион гривен

Авансовый платеж: 200 тысяч гривен сразу

Ежемесячная оплата: до 120 тысяч гривен

Общие выплаты за год могут достигнуть 2 миллионов гривен

Дополнительно предусмотрены льготная ипотека, бесплатное обучение, медобслуживание и право на выезд за границу после окончания срока контракта.

Цифровая трансформация мобилизации

Проект смарт-мобилизации позволяет военнообязанным самостоятельно выбирать специальность и подразделение через приложение Резерв+.

Это минимизирует коррупционные риски и обеспечивает максимальную прозрачность процесса.

Система также предполагает целевой рекрутинг, когда люди могут выбирать конкретного командира, которому доверяют.

Виды повесток и процедура вручения

В 2025 году существуют четыре вида повесток:

Для уточнения учетных данных На прохождение ВЛК Мобилизационное распоряжение Призыв на военную службу

Повестки могут вручать не только сотрудники ТЦК, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий и учебных заведений. Место вручения законодательно не ограничено.

С июля 2024 повестки могут присылать обычной почтой. Документ считается врученным даже при отказе от получения или отсутствия человека по адресу.

Ответственность за игнорирование

За несоблюдение военного учета предусмотрены штрафы:

Первое нарушение: 3400-5100 гривен

Повторное нарушение: 17000-25500 гривен

Нововведением есть возможность получить 50% скидки при добровольной оплате штрафа в течение 10 дней.

Также предусмотрена отмена административных производств для тех, кто добровольно вступит в ВСУ.

За системное уклонение могут применяться ограничения права управления транспортом и уголовная ответственность — ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет.

Категории с правом на отсрочку

От мобилизации освобождаются:

Забронированные работники критически важных предприятий

Люди с инвалидностью

Многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей)

Одинокие родители

Опекуны тяжелобольных или людей с инвалидностью

Студенты дневной формы обучения (если получают более высокий уровень образования)

Научные и педагогические работники

Родственники погибших участников АТО/ООС

Государственные служащие высшего уровня

Военный учет женщин-медиков

С октября 2023 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием становятся на военный учет. Однако это не означает автоматическую мобилизацию — учет нужен для оценки медицинских резервов страны.

Женщины-медики сохраняют право на свободный выезд за границу вне зависимости от пребывания на военном учете.

Бронирование работников: новые правила

Бронирование предоставляется на шесть месяцев для критически важных сотрудников. Основные изменения:

Можно бронировать 50% военнообязанных работников предприятия

Минимальная заработная плата для бронирования: 20000 гривен

Ужесточенные требования к предприятиям по прозрачности выплат

Автоматическая отмена брони при потере статуса критически важного предприятия

Перспективы развития военных

Военное руководство подчеркивает потребность в опытных бойцах и специалистах разных специальностей.

Сейчас призывают около 30 тысяч человек ежемесячно, параллельно усовершенствуя систему рекрутинга.

Все процедуры направлены на обеспечение прозрачности, законности и минимизации стресса для граждан при сохранении эффективности оборонного потенциала Украины.

Как проходит обучение и служба по контракту мы также рассказывали раньше.

