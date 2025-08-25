Что такое мобилизационное распоряжение: виды и отличие от повестки

До 5 ноября 2025 года в Украине продлено военное положение и мобилизация. В это время каждый военнообязанный может получить один из четырех видов повесток в ТЦК. Один из них — мобилизационное распоряжение: что это, какие есть его виды и что важно знать, читай в материале.

Что такое мобилизационное распоряжение

Мобилизационное распоряжение — это документ, который вручается военнообязанному после прохождения им медицинской комиссии и признания его годным к военной службе для дальнейшей мобилизации.

Этот документ обязывает в течение 24 часов после объявления мобилизации явиться в определенный призывной пункт.

В мобилизационном распоряжении содержатся следующие данные:

Ф.И.О. военнообязанного;

дата рождения;

адрес фактического места жительства;

тип повестки;

уникальный номер;

дата и время, когда нужно обратиться в призывной пункт;

другие сведения.

Что такое отдельное и специальное мобилизационное распоряжение: разница между документами

Отдельное мобилизационное распоряжение представляет собой документ, выдаваемый Генеральным штабом ВСУ и предусматривающий мобилизацию конкретного лица, состоящего на воинском учете, в исключительных случаях, когда человек не подпадает под общие критерии мобилизации.

Только при наличии такого документа лица могут быть призваны на военную службу, что будет свидетельствовать об их необходимости для конкретной воинской части.

Специальное мобилизационное распоряжение — это документ, который вручается военнообязанному лицу, когда оно прошло медицинскую комиссию и было признано годным к службе.

Также следует отметить, что этот документ обязывает явиться в сборный пункт для дальнейшей отправки на мобилизацию.

Мобилизационное распоряжение и повестка: в чем разница

Многие путают эти два документа между собой, хотя они отличаются друг от друга. Повестка вручается только с целями, не связанными с мобилизацией (уточнение учетных данных, прохождение ВВК и др.), в то время как распоряжение вручается только с целью призыва во время мобилизации на военную службу.

